1 km autour de chez moi : la carte qui permet de sortir de chez soi pendant le confinement

1KM AUTOUR DE CHEZ SOI. Comment savoir si ma promenade reste dans un rayon de 1 km autour de chez moi ? Pour aller prendre l'air autour de son domicile sans dépasser les limites fixées pendant le confinement, plusieurs outils et cartes peuvent vous aider...

[Mis à jour le 18 novembre 2020 à 06h23] Un rayon d'1 km autour de chez soi doit être respecté par tout un chacun lors de ses promenades pendant le confinement. Ce périmètre de 1 km autour de son domicile n'est d'ailleurs pas la seule contrainte pour prendre l'air : les sorties ne doivent pas dépasser, dans le temps, une heure dans la journée. Le tout en dehors des déplacements justifiés par le travail, l'école des enfants, des soins médicaux, l'achat de produits essentiels ou l'assistance aux proches vulnérables. Prendre l'air, aller se dégourdir les jambes, sortir avec son conjoint ou ses enfants, ou promener son animal de compagnie nécessite donc un calcul relativement précis. Pour vous aider à calculer la zone dans laquelle vous pouvez vous dégourdir les jambes et l'esprit, voici quelques unes des meilleures cartes et adresses sur le Web :

Un des outils les plus fiables et les plus pratiques pour calculer une distance ou un périmètre de 1 km autour de chez soi a été développé par Esri France, qui offre déjà de nombreux outils cartographiques autour de l'épidémie de coronavirus. Esri France est la branche française de l'Environmental Systems Research Institute, qui a développé le Système d'Information Géographique (SIG) utilisé par l'Etat, les collectivités territoriales, les administrations du secteur public, mais aussi des entreprise et des écoles. Son outil permet de visualiser le périmètre de 1 km exact sur une carte en entrant une adresse dans la barre de recherches.

De nombreux autres outils sont disponibles sur la Toile pour calculer cette distance de 1 km autour de chez soi. Le site officiel du gouvernement, Géoportail, permet lui aussi de calculer un périmètre de 1 km autour d'un point, moyennant quelques manipulations, tout comme Bilancoronavirus qui propose une carte du confinement calculant la zone d'un kilomètre. CovidRadius, développé par Maxime Girard, fait partie des sites plus connus. Simple d'utilisation sur un ordinateur, il a l'avantage de très bien s'adapter aux mobiles. Il suffit d'autoriser votre navigateur à vous localiser, puis de renseigner l'adresse de votre domicile pour savoir si votre position actuelle se trouve ou non dans le rayon de 1 km. D'autres sites comme Coordonnées-GPS.fr ou Carte-sortie-confinement.fr, permettent d'effectuer des calculs similaires.

Ce déplacement dans un rayon de 1 km est mentionné dans l'attestation dérogatoire, qu'il faut donc remplir pour mettre le nez dehors désormais. Elle mentionne des "déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie".

La notion de "vol d'oiseau", dans notre dictionnaire, est assimilé à un parcours calculé, en distance ou en temps, "en ligne droite, sans déviation, tout droit". On parle aussi d'orthodromie. Ce concept implique que la distance de 1 km ne doit pas être calculée selon les kilomètres routiers parcourus, mais par un rayon de 1 km direct et en ligne droite autour du point de départ et ce quel que soit l'espace traversé (routes, mais aussi champs, forêts, montagnes etc.).