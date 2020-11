Vaccin Pfizer contre le coronavirus : quand sera-t-il disponible ? Quelle efficacité ?

Excellente nouvelle dans la lutte contre le Covid-19 : les groupes Pfizer et BioNTech se fixent l'objectif de commercialiser dans quelques semaines un vaccin contre le virus. Les derniers essais sont concluants à "90%".

L'espoir que l'humanité dispose d'un vaccin contre le coronavirus avant la fin de l'année prend de l'ampleur. Ce lundi 9 novembre, le groupe pharmaceutique américain Pfizer et l'allemand BioNTech ont publié un communiqué commun pour annoncer que les tout derniers résultats des tests opérés sur le vaccin qu'ils développent ensemble sont très bons. La première analyse intermédiaire de "l'essai de phase 3" conclut, en effet, à une efficacité du sérum de l'ordre de "90%". "Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d'un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19", peut-on lire dans le communiqué. Pour le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, c'est même très clair, le travail effectué par les scientifiques du groupe "fournit la preuve initiale de la capacité du vaccin à prévenir le Covid-19".

Les laboratoires américain et allemand sont engagés dans la phase 3 des essais, il s'agit de la toute dernière avant que soient consolidés les résultats en vue d'une homologation officielle des autorités sanitaires. A ce stade, proche du tout dernier, donc, l'efficacité est évaluée à une échelle importante. Selon Pfizer, le protocole mis en place est extrêmement strict, avec la formation d'un groupe de patients témoins. Les laboratoires ont comparé le nombre de participants infectés par le Covid dans le groupe ayant reçu le vaccin et dans le groupe ne l'ayant pas reçu 7 jours après la deuxième dose et 28 jours après la première. Résultat : une efficacité prouvée à 90%. Un chiffre prometteur car la FDA (Food and Drug Administration) valide un vaccin à condition que ce dernier possède une protection d'au moins 50 % des personnes qui le reçoivent. L'essai devrait se prolonger jusqu'à ce que 164 personnes soient atteintes par le virus. "Nous pensons que cela ne devrait pas nous prendre très longtemps" pour atteindre ce chiffre, explique au New York Times Kathrin Jansen, la-vice présidente et responsable de la recherche et de développement des vaccins chez Pfizer.

Ce vaccin est également basé sur une nouvelle technologie : l'ARN messager. Cette dernière vise à donner au corps les informations génétiques nécessaires pour déclencher une protection contre le virus. L'ARN messager du vaccin s'insère et prend le contrôle de cette machinerie pour faire fabriquer un antigène spécifique du coronavirus : la " spicule" du coronavirus, sa pointe si reconnaissable qui se trouve à sa surface et lui permet de s'attacher aux cellules humaines pour les pénétrer. Cette pointe, inoffensive en elle-même, sera ensuite détectée par le système immunitaire qui va produire des anticorps, et ces anticorps vont rester. Cette méthode jamais utilisée pour l'homme pourrait provoquer quelques complications notamment sur la conversation du vaccin qui se ferait à de très basses températures.

Mais pour l'heure, comme l'indique Numerama, il s'agit d'une simple communication, mettant de côté les données médicales comme le niveau de sévérité de la maladie parmi celles et ceux qui ont contracté la maladie ou encore sur l'absence revendiquée d'effets secondaires.

Le calendrier des deux laboratoires est très serré : Pfizer et BioNTech doivent mener les ultimes tests pour s'assurer de l'efficacité mais aussi de l'absence de risque pour la santé dudit vaccin ; puis, dans la foulée, demander une homologation officielle d'urgence aux autorités de santé américaines, dès la fin du mois de novembre. Pfizer et BioNTech estiment que si tout se passe comme prévu, le tout premier vaccin contre le Covid-19 sera mis sur le marché avant la fin de l'année 2020, avec une production initiale de 50 millions de doses. Une deuxième phase de production, plus massive, devrait permettre de rendre disponibles 1,3 milliard de doses en 2021. Les premières personnes à bénéficier de ce vaccin seraient probablement les personnes les plus fragiles et les professionnels de santé.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection. — Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020

Face à cette annonce, plusieurs voix s'élèvent pour féliciter ce progrès comme le tout nouveau président élu des Etats-Unis Joe Biden qui se réjouit de cette "bonne nouvelle" tout en restant prudent. "On est à des mois de la fin de la bataille contre le Covid-19. Même si certains Américains sont vaccinés avant la fin de l'année, il se passera encore de nombreux mois avant que ce vaccin puisse être déployé sur tout le territoire."