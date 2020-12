Vaccin anti-Covid : la HAS donne son accord, la campagne de vaccination commence dimanche

La HAS donne son feu vert pour le vaccin

L'actu du 24 décembre - C’était la dernière étape avant de lancer la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France. La Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert ce jeudi 24 décembre pour l’utilisation en France du vaccin contre le Covid-19, développé par Pfizer/BioNtech. Ce vaccin peut être utilisé par les personnes de plus de 16 ans y compris les personnes plus âgées, du fait "de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant", a fait savoir l’autorité publique indépendante. Certaines restrictions sont détaillées dans l’avis de la HAS, relayé par l'AFP. En premier lieu, les femmes enceintes ne peuvent bénéficier de ce vaccin que dans la mesure où "les bénéfices l’emportent sur les risques pour la mère et le fœtus". Par ailleurs, la vaccination n’est pas conseillée pendant l’allaitement.

Dans l’attente de données complémentaires, la vaccination n’est pas non plus recommandée pour les personnes présentant des antécédents allergiques graves. Enfin, vaccination ne veut pas dire relâchement dans les gestes barrières. Les mesures de distanciation physique et les consignes sanitaires (port du masque, gel hydro-alcoolique), doivent être maintenues car pour l’heure, il n’existe pas de données sur le rôle du vaccin sur le risque de transmission. La campagne de vaccination débutera ce dimanche en France et concernera "deux ou trois" établissements pour personnes âgées, soit quelques dizaines de personnes.