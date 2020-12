Vaccin anti-Covid : les premières doses livrées en France, la vaccination débute ce dimanche

L'actu du 26 décembre - Les premières doses du vaccin, élaboré par le laboratoire américain Pfizer/BioNTech, ont été livrées en France. 19 500 doses du sérum, contenues dans 3 900 flacons ont été acheminées ce samedi 26 décembre, sous haute surveillance, dans un hangar de la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne. L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) rapporte qu'ils ont été transportés à bord d’un camion réfrigéré qui a fait le voyage depuis l’usine de Pfizer à Puurs, dans le nord-est de la Belgique. Le produit a ensuite été reconditionné avant d'être réexpédié vers les deux premiers lieux de vaccination de l'Hexagone : l’unité de soins de longue durée de l’hôpital René-Muret de Sevran et le centre gériatrique de Champmaillot au Centre Hospitalier de Dijon. Trois flacons ont été livrés en Seine-Saint-Denis, six autres en Bourgogne. La campagne de vaccination débute donc ce dimanche pour quelques dizaines de personnes âgées. D'autres régions doivent être livrées dans les prochaines heures.

D’après les résultats du sondage, 40% des Français déclarent vouloir "certainement ou probablement" se faire vacciner, soit moins de la moitié de la population. Lors de la précédente vague du panel, 53% des sondés comptaient se faire vacciner. La chute est d’autant plus forte pour les personnes qui indiquaient, lors des précédents sondages, vouloir certainement être vaccinées. La part des Français confiants vis-à-vis du vaccin fond comme neige au soleil : de 25%, elle est passée à 16%, d’après le dernier point épidémiologique de l’agence sanitaire. À l’inverse, les personnes les plus sceptiques sont de plus en plus nombreuses : de 24% en novembre dernier, les personnes ne voulant "certainement pas" se faire vacciner passent à 32%.

La HAS donne son feu vert pour le vaccin

L'actu du 24 décembre - C’était la dernière étape avant de lancer la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France. La Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert ce jeudi 24 décembre pour l’utilisation en France du vaccin contre le Covid-19, développé par Pfizer/BioNtech. Ce vaccin peut être utilisé par les personnes de plus de 16 ans y compris les personnes plus âgées, du fait "de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant", a fait savoir l’autorité publique indépendante. Certaines restrictions sont détaillées dans l’avis de la HAS, relayé par l'AFP. En premier lieu, les femmes enceintes ne peuvent bénéficier de ce vaccin que dans la mesure où "les bénéfices l’emportent sur les risques pour la mère et le fœtus". Par ailleurs, la vaccination n’est pas conseillée pendant l’allaitement.

Dans l’attente de données complémentaires, la vaccination n’est pas non plus recommandée pour les personnes présentant des antécédents allergiques graves. Enfin, vaccination ne veut pas dire relâchement dans les gestes barrières. Les mesures de distanciation physique et les consignes sanitaires (port du masque, gel hydro-alcoolique), doivent être maintenues car pour l’heure, il n’existe pas de données sur le rôle du vaccin sur le risque de transmission. La campagne de vaccination débutera ce dimanche en France et concernera "deux ou trois" établissements pour personnes âgées, soit quelques dizaines de personnes.