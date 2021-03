Vaccin AstraZeneca : en pharmacie, chez le médecin... L'injection élargie aux plus de 75 ans

Après quelques hésitations, le vaccin AstraZeneca est désormais accessible au-delà des 65 à 75 ans souffrant de comorbidités.

[Mis à jour le 3 mars 2021 à 17h00] Après plusieurs rebondissements et évolutions de la stratégie vaccinale autour du vaccin AstraZeneca, ce dernier est désormais recommandé pour tous les patients atteints de comorbidités, y compris pour la catégorie des plus de 65 ans, la Haute Autorité de Santé ayant donné un avis favorable comme l'a expliqué Olivier Véran dans une interview pour France 2. Mais depuis une note adressée aux médecins et confirmée par Gabriel Attal ce 3 mars, le vaccin est également ouvert à la catégorie des plus de 75 ans. Moins contraignant niveau conservation, les médecins généralistes et les pharmaciens pourront directement réaliser l'injection même si cela provoque une nouvelle organisation "inattendue". "Le ministère est allé au-delà de ce qui était prévu. Pouvoir vacciner les plus de 65 ans, y compris les plus de 75 ans, c'est de toute façon une bonne nouvelle, il va juste nous falloir nous adapter et nous organiser" explique pour le Monde le docteur Jacques Battistoni, à la tête de MG France.

Malgré la bonne nouvelle, une énième polémique agite également le vaccin AstraZeneca puisque seulement 25% des doses de vaccins AstraZeneca reçues en France ont été utilisées, a indiqué ce mardi le ministère de la Santé. Ce dernier reconnait qu'il y avait une "problématique" de sous-consommation de ce vaccin contre le Covid dans les hôpitaux.

Qui peut recevoir le vaccin d'AstraZeneca ?

La Haute autorité de Santé préconisait dans un premier temps de vacciner avec le produit AstraZeneca "les professionnels de santé et du médico social, et les personnes âgées entre 50 et 65 ans, en commençant pas ceux qui présentent des comorbidités". La stratégie vaccinale reste de donner la priorité aux publics les plus vulnérables face au Covid-19. À partir du 25 février, le vaccin AstraZeneca était disponible pour les personnes entre 50 et 64 ans, atteintes de comorbidités, le tout administré en médecine de ville. Désormais, ultime évolution, le vaccin est disponible à toutes les personnes atteintes de comorbidités, y compris donc aux plus de 65 ans.

Les résultats étaient en attente, c'est désormais officiel, le vaccin AstraZeneca est finalement accessible aux plus de 65 ans et même au-delà de la catégorie. Dans son avis du 1 er mars 2021, la Haute Autorité de santé a conclut que "la place dans la stratégie vaccinale du vaccin AstraZeneca peut être élargie dès maintenant aux personnes âgées de plus de 65 ans". Gabriel Attal l'a confirmé ce 3 mars, indiquant également que les médecins généralistes peuvent bien donner la dose de vaccin. "Le vaccin AstraZeneca est accessible à toutes les personnes de plus de 50 ans atteintes de comorbidités. Il est accessible partout chez les médecins généralistes et chez les pharmaciens. Les études ont montré qu'il était efficace contre les formes graves de la maladie" a-t-il expliqué.

Le vaccin sera distribué dans les pharmacies et pourra être injecté par les pharmaciens. Il reviendra également aux médecins généralistes d'injecter les doses. Chaque médecin pourra ainsi aller prendre 10 dose dès le 22 février, puis 20 ou 330 doses à partir du 1er mars.

Le projet de vaccin mené par AstraZeneca n'a pas atteint l'efficacité de ses principaux concurrents, Pfizer et Moderna, qui revendique au moins 90% d'efficacité. Le laboratoire britannique et suédois a fait savoir que son vaccin anti-Covid était efficace à 70%, mais il convient néanmoins de préciser qu'il s'agit d'une moyenne. En effet, deux schémas vaccinaux ont été employés par AstraZeneca. Le premier, qui sera probablement retenu, atteint bien 90% d'efficacité. Le deuxième ne parvient à atteindre que 62%. Le groupe pharmaceutique a malgré tout tenu à faire savoir que malgré cette efficacité moyenne moindre, son vaccin bénéficiait d'un avantage non-négligeable : son transport et sa conservation sont plus aisés que celui de Pfizer, qui nécessite d'être stocker à des températures extrêmement faibles. Celui d'AstraZeneca exige seulement des températures d'un réfrigérateur classique.