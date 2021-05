Vaccin Moderna : en pharmacie, chez les médecins et dans les entreprises ?

Depuis lundi 24 mai, la vaccination avec le vaccin à ARN messager est désormais possible dans les pharmacies et avec les médecins traitants.

[Mis à jour le 26 mai 2021 à 17h22] L'annonce avait été faite par Olivier Véran le 11 mai dernier, c'est désormais officiel, la vaccination avec le vaccin Moderna est accessible auprès des médecins et pharmaciens depuis ce lundi 24 mai. En autorisant ce déploiement, le gouvernement espère donner un un nouveau coup de fouet à la campagne de vaccination dans les officines qui sont impactées par la réticence envers le vaccin AstraZeneca. "Ces dernières semaines, on a progressivement connu une baisse de la vaccination en officine, avec une certaine désaffection pour le vaccin AstraZeneca" explique Bruno Galan, président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens d'Occitanie. "On espère désormais procéder à beaucoup plus de vaccinations en officine. " La vaccination en entreprise pourrait également être disponible avec le vaccin ARN messager comme l'a indiqué la ministre du Travail. Le vaccin AstraZeneca n'ayant pas eu de succès, 30 000 doses de Moderna vont donc être livrées dans des entreprises. Ce sont les médecins du travail qui injecteront le vaccin. Une expérimentation démarre cette semaine dans quelques entreprises : Danone, la RATP, Véolia, Saint Gobain, et la Poste.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Par ailleurs, dans un communiqué publié ce 25 mai, la biotech américaine vient d'annoncer que son vaccin contre le Covid-19 était " hautement efficace " chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, selon les résultats complets d'essais cliniques. Une demande d'autorisation d'utilisation de son vaccin pour cette tranche d'âge sera déposée " début juin " auprès " des régulateurs dans le monde. Ses essais cliniques ont été conduits sur 3700 participants, dont la moitié a reçu deux doses à quatre semaines d'écart, et l'autre moitié des placebos. 4 cas de Covid ont été détectés dans le second groupe contre zéro dans le groupe vacciné, deux semaines après la 2e dose. Une efficacité à 100 %, qui descend à 93 % après la première dose.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna