Vaccin Moderna : une dernière étape avant sa mise sur le marché

Après Pfizer, Moderna a procédé à la dernière étape avant la commercialisation de son vaccin : le laboratoire a déposé ce lundi des demandes d'autorisation aux Etats-Unis et en Europe.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 15h56] Dans la course au vaccin contre le Covid-19, Pfizer et Moderna semblent décidément avoir une longueur d'avance. Les deux laboratoires américains ont été les premiers à publier les résultats de la phase 3 de leurs essais cliniques, mi-novembre, et ce lundi, Moderna a déposé des demandes d'autorisation de son vaccin aux Etats-Unis et en Europe, dernière étape avant la mise sur le marché.

Concrètement, Moderna a demandé une autorisation d'utilisation en urgence à l'Agence des médicaments (FDA), dont le comité consultatif sur les vaccins doit se prononcer le 17 décembre prochain. Si le feu vert est donné, tout pourrait s'accélérer les jours suivants. Le vaccin, efficace à 94% selon l'entreprise, et dont aucun nouvel effet indésirable grave n'a été observé chez les volontaires, pourrait ensuite être administré, seulement quelques jours après Pfizer, avec qui la concurrence est rude. Mais il se pourrait que Moderna ait pris un léger avantage. En effet, son vaccin peut être stocké dans un simple réfrigérateur et peut se conserver un mois entre 2 et 8 degrés Celsius. Il peut même rester stable à une température ambiante pendant douze heures.

Des caractéristiques très avantageuses en vue du transport futur du milliard de doses promises au monde entier, dont ne peut pas se targuer, pour l'instant, Pfizer. Ce dernier a mis au point un vaccin nécessitant un stockage à moins 80 degrés Celsius. Voici ce que l'on sait de ce vaccin appelé "ARNm-1273" qui pourrait être homologué d'ici la fin de l'année par les autorités sanitaires américaines. Voici ce que l'on sait en détail sur le vaccin anti-Covid de Moderna :