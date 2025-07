Incendie dans l'Aude : le feu progresse, s'approche de Narbonne et "pose problème"

L'incendie en cours près de Narbonne, dans l'Aube, a déjà brûlé 2 000 hectares et fait quelques dégâts. Plus d'un millier de sapeurs-pompiers sont mobilisés pour venir à bout du feu qui est encore loin d'être maîtrisé.

Le feu progresse dans l'Aube. L'incendie qui s'est déclenché hier au niveau du domaine Saint-Julien de Septime à Narbonne, dans l'Aude, a déjà brûlé plus de 2 000 hectares et n'est pas prêt d'être fixé selon le colonel Christophe Magny, directeur du SDIS de l'Aube. Les flammes "ont progressé sur l'avant" alors que "le flanc gauche" de l'incendie "pose problème" avec une zone d'élargissement qui "concerne le sud de Narbonne" a-t-il ajouté. Non seulement de se rapprocher de Narbonne, le feu fait rage dans "une zone accidentée" aux "accès limités" qui complique la tâche des pompiers.

Aidé par des vents violents qui favorisent la progression des flammes, l'incendie est "toujours en progression" et se déplace assez rapidement, a a fait savoir sur BFMTV le préfet du département, Christian Pouget qui a évoqué dans le même temps une situation "complexe". Si le feu doit se propager sur l'étang de Bages et devrait s'arrêter à l'avant, "sur les deux flancs ça vit toujours", a expliqué Christian Pouget.

Quelques blessés et d'importants moyens mobilisés

Le feu a déjà fait quelques dégâts et détruit un atelier ainsi qu'une écurie entraînant la mort de trois chevaux. Les flammes ont aussi endommagés six maisons, une chapelle, une grange ainsi que deux poids lourds selon le communiqué de la préfecture de l'Aube. Aucune victime n'est à déplorer pour l'heure, mais le feu a tout de même fait une dizaine de blessés qui ont été "très légèrement blessés : cinq sapeurs-pompiers et cinq civils, dont un enfant selon les précisons du ministre de l'Intérieur.

Afin de circonscrire les flammes, d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés. "Plus de 1000 pompiers venus de toute la France et 300 engins, avec des moyens aériens conséquents restent mobilisés", a précisé le patron des pompiers de l'Aude. Un nombre qui a doublé depuis hier, tandis que les supports aériens sont toujours présents : trois avions Dash, deux hélicoptères bombardiers d'eau, un Dragon, six Canadair et un hélicoptère de l'armée.

Des habitants confinés et des routes fermées

Alors que l'épais nuage de fumée est visible à plusieurs kilomètres à la ronde, les riverains de plusieurs quartiers ont été appelés à se confiner. C'est le cas à Roche-Grise, Montplaisir et Réveillon ainsi que pour les habitants du domaine de la Jonquières à Narbonne, de Pras-de-Cest à Bages et de l'ensemble de la commune de Peyriac-de-Mer. Dans le hameau de Pras-de-Cest de la commune de Bages, une partie de la population a par ailleurs été évacuée. Christian Pouget a également tenu à préciser que plusieurs "évacuations d'initiative" avaient eu lieu et que quelques maisons avaient été "léchées par les flammes".

Autre conséquence de ce nouvel incendie, cette fois-ci sur les routes, plusieurs portions d'autoroutes ont été fermées à la circulation. Axe principal qui relie la France à l'Espagne en longeant la mer Méditerranée, l'A9 a été fermée dans les deux sens de circulation entre Narbonne et Sigean tandis que l'A61 a été fermée entre Lézignan et Narbonne dans le sens Toulouse-Narbonne en direction de Perpignan, rapporte Ici. Les aires de repos situées à proximité ont quant à elles été évacuées et deux routes départementales ont également été fermées aux automobilistes dans l'après-midi. Les autorités enjoignent à éviter le secteur de Narbonne et les alentours de l'incendie et à reporter les déplacements rappelant la rapidité avec laquelle le feu se déplace.