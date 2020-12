Décompte de bonne année : le temps qu'il reste (à la seconde près) jusqu'en 2021

Combien de secondes reste-t-il avant de se dire "Bonne année" ? Soyez pile à l'heure pour les voeux 2021 avec ce décompte ultra-précis.

C'est le grand moment de passer de 2020 à 2021 et de se souhaiter "Bonne année" ! Mais combien de temps reste-t-il exactement avant le début de la nouvelle année ? Voici un décompte à la précision irréprochable, qui vous permettra de compter les secondes (et même les minutes et les heures pour les plus motivés) avant d'en finir avec 2020. Rappelons qu'en entrant en 2021, nous entrons définitivement dans une nouvelle décennie ! Ça mérite d'être célébré !

Rappelons que cette année, en France, le Réveillon du Nouvel An s'effectue sous couvre-feu, avec des règles strictes pour limiter les rassemblements, dans le but d'endiguer au maximum la propagation du coronavirus. Mais il n'est pas totalement dépourvu d'intérêt de compter les secondes qui nous séparent de 2021, même en petit comité. Pour nous donner de l'allant et rester optimistes, pensons aux célébrations de l'année prochaine, une excellente occasion de rattraper le tard pris cette année sur les festivités.