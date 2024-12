Grève SNCF : quelles sont les lignes les plus touchées ce jeudi ? Le trafic en direct

GREVE SNCF. Les perturbations de trafic sont limitées ce jeudi 12 décembre de mobilisation à la SNCF. Suivez avec nous les prévisions.

Ce jeudi 12 décembre, deux syndicats de la SNCF, la CGT-Cheminots et Sud Rail, sont en grève pour protester contre le démantèlement du Fret. Si quelques perturbations sont constatées à l'échelle régionale et nationale, tous les TGV et Ouigo affichent un trafic tout à fait normal. Du côté des TER en régions, 8 trains sur 10 sont en circulation avec des disparités géographiques.

Les lignes du RER et du Transilien en banlieue parisienne sont particulièrement touchées, et tout particulièrement le RER D et le R du Transilien. Retrouvez ci-dessous ou à l'aide du sommaire ci-contre, les perturbations ligne par ligne.

La grève du jeudi 12 décembre 2024 n'affecte pas la circulation des grandes lignes (TGV, Intercités). En revanche, quelques perturbations ont lieu sur les lignes régionales et surtout de la banlieue parisienne. Voici les perturbations en détail :

Perturbations TGV : trafic normal ces mercredi 11 et jeudi 12 décembre.

: trafic normal ces mercredi 11 et jeudi 12 décembre. Perturbations Intercités : aucune perturbation annoncée.

: aucune perturbation annoncée. Perturbations TER : 8 TER sur 10 en moyenne.

: Comptez 8 trains sur 10 en moyenne en circulation. Dans le détail, la ligne R voit son trafic "très fortement perturbé" avec 1 train sur 2 entre Paris Gare de Lyon et Montereau via Moret uniquement 6 heures et 9 heures et entre 17 heures et 21h45, 1 train sur 2 entre Paris Gare de Lyon et Montargis uniquement entre 6 heures et 9 heures et entre 17 heures et 18 heures et aucun train entre Melun et Montereau via Héricy, la ligne H aura un trafic "perturbé" avec 1 train sur 2 (mais un service normal entre Pontoise et Creil) et la ligne N un trafic "très légèrement perturbé" avec 3 trains sur 4. Les autres lignes ne sont pas concernées par la grève. Perturbations RER A : trafic normal ce jeudi 12 décembre 2024.

: trafic normal ce jeudi 12 décembre 2024. Perturbations RER B : trafic "fortement perturbé" ce jeudi 12 décembre 2024.

: trafic "fortement perturbé" ce jeudi 12 décembre 2024. Perturbations RER C : 2 trains sur 3 ce jeudi 12 décembre 2024.

: 2 trains sur 3 ce jeudi 12 décembre 2024. Perturbations RER D : trafic "très fortement perturbé" dans la journée avec 1 train sur 3 entre Creil et Corbeil-Essonnes, 1 train sur 2 entre Goussainville et Melun, 1 train sur 5 entre Corbeil Essonnes et Malesherbes uniquement entre 6 et 9h et entre 17h et 20h et aucun train entre Juvisy et Melun via Ris Orangis.

: trafic "très fortement perturbé" dans la journée avec 1 train sur 3 entre Creil et Corbeil-Essonnes, 1 train sur 2 entre Goussainville et Melun, 1 train sur 5 entre Corbeil Essonnes et Malesherbes uniquement entre 6 et 9h et entre 17h et 20h et aucun train entre Juvisy et Melun via Ris Orangis. Perturbations RER E : trafic normal ce jeudi 12 décembre 2024.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille et juste avant le départ sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.