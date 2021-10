Vaccin Valneva : et maintenant, un vaccin français contre le Covid en France ?

VALNEVA. Petite victoire pour Valneva : le laboratoire a annoncé des résultats "positifs" lors des essais de phase 3 pour son candidat-vaccin. Son action en bourse s'est envolée après cette annonce.

[Mis à jour le lundi 18 octobre à 15h13] Enfin une victoire pour le laboratoire franco-autrichien Valneva, après la résiliation par le gouvernement britannique de son contrat portant sur 100 millions de doses. Valneva a annoncé des résultats "positifs" dans le cadre des essais de phase 3 pour son candidat-vaccin contre le Covid-19, lancés fin août. Dans un communiqué, le laboratoire a précisé que le vaccin "a démontré une supériorité face au vaccin AZD1222 [AstraZeneca] en termes de moyenne des titres d'anticorps neutralisants […], ainsi qu'une non-infériorité en termes de taux de séroconversion (SCR supérieur à 95% dans les deux groupes vaccinés) deux semaines après la deuxième injection (soit au 43ème jour) chez les adultes âgés de 30 ans et plus."

L'essai avait été réalisé sur un total de 4 012 participants âgés de 18 ans et plus, recrutés sur 26 sites au Royaume-Uni dans le cadre de l'essai pivot de Phase 3. Le candidat-vaccin était testé en comparaison au vaccin AstraZeneca. Dans son communiqué, Valneva a précisé que le candidat-vaccin avait été "généralement bien toléré" : "Le profil de tolérance de VLA2001 s'est révélé plus favorable, de façon statistiquement significative, en comparaison avec l'autre vaccin utilisé dans l'essai." Le laboratoire avait déjà annoncé un essai complémentaire sur les plus de 56 ans. Fort de cette réussite, il a précisé, ce lundi 18 octobre, avoir bouclé le recrutement des 306 volontaires pour le mener. Un essai sur les 5-12 ans est également en cours de préparation. Enfin, un essai pour évaluer l'efficacité de ce candidat-vaccin utilisé comme rappel vaccinal est prévu.

Ce candidat-vaccin utilise une méthode unique : c'est le seul vaccin inactivé et adjuvanté, pensé pour lutter contre le coronavirus. Il se compose de particules inactivées du Covid-19 et de stimulants permettant de produire des anticorps en plus grand nombre. Une technique ancienne qui a fait ses preuves à plusieurs reprises, notamment avec le vaccin contre la grippe. La facilité de conservation de ce candidat vaccin, entre 2 et 8 degrés, lui confère un avantage certain par rapport aux concurrents. "Il s'agit d'une approche beaucoup plus traditionnelle de fabrication de vaccins que les vaccins qui ont été déployés jusqu'à présent au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis, et ces résultats suggèrent que ce candidat vaccin est en bonne voie pour jouer un rôle important dans la lutte contre la pandémie", explique Adam Finn, instigateur principal de l'essai et professeur en pédiatrie à l'Université de Bristol, cité dans le communiqué de Valneva.

Un vaccin supplémentaire pour l'UE ?

Suite à ces bons résultats, le laboratoire a indiqué avoir "commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale auprès de l'agence de santé britannique (MHRA)​", qui "requiert une validation finale de l'un des tests utilisés dans l'essai"​, actuellement "en cours"​. Il prépare par ailleurs "une soumission progressive auprès de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA), dans le cadre d'une demande d'autorisation conditionnelle".

Thomas Lingelbach, directeur général de Valneva, a annoncé y voir une opportunité de "proposer une solution vaccinale alternative aux personnes qui n'ont pas encore été vaccinées". Pour lui, "ces excellents résultats confirment les avantages souvent associés aux vaccins à virus entier inactivés" ​. Il ajoute que le laboratoire souhaite faire enregistrer son candidat vaccin "le plus rapidement possible".

Envol du titre à la Bourse de Paris

Le groupe a vu, suite à cette nouvelle, son action bondir de presque 40% à la Bourse de Paris, pour s'établir à environ 17€ en milieu de journée, ce lundi 18 octobre. Une bonne nouvelle pour le titre Valneva qui avait vu, le mois dernier, son cours s'effondrer : avec l'annulation d'un contrat portant sur 100 millions de doses par le Royaume-Uni, le cours du titre passait de 19,92€ à moins de 11.

Lors de la diffusion des résultats de la phase 2, dévoilés début avril, le laboratoire annonçait une production d'anticorps chez 90% des 153 patients-test, âgés de 18 à 55 ans, ayant reçu trois doses. Les résultats de la nouvelle période d'essai, confirment cette efficacité : le vaccin "a démontré une supériorité face au vaccin AZD1222 en termes de moyenne des titres d'anticorps neutralisants".

Alors que les effets secondaires des vaccins administrés contre le Covid-19 ont fait couler beaucoup d'encre, Valneva indique que les premiers tests ont mis au jour des "effets indésirables faibles et modérés", précisant que seuls des maux de tête et de la fatigue ont été rapportés par les patients cobayes. "Tous ces effets indésirables ont été transitoires. Aucun effet indésirable grave n'a été rapporté." Cela a été confirmé dans le dernier communiqué du laboratoire, portant sur les résultats des essais de phase 3 pour le candidat vaccin : "le profil de tolérance de VLA2001 s'est révélé plus favorable, de façon statistiquement significative, en comparaison avec l'autre vaccin [AstraZeneca] utilisé dans l'essai."

La France n'était prioritaire pour se fournir les vaccins Valneva. Les Britanniques ont, jusqu'ici, entièrement financé les essais clinique de la start-up, ainsi que la création d'une usine près d'Edimbourg, et s'étaient positionnés pour être les premiers approvisionnés en vaccins. En plus de la commande de 100 millions de vaccins, désormais annulée, le Royaume-Uni avait posé une option pour l'achat de 90 millions de doses disponibles entre 2023 et 2025. Si ce contrat, évalué à 1,4 milliard d'euros, devait entraîner une arrivée du vaccin en France qu'à l'horizon 2022, le retrait britannique pourrait rebattre les cartes du calendrier de déploiement du vaccin, une fois sa mise sur le marché approuvée. Au plus tôt, si toutes les conclusions sont positives et les autorisations accordées, son arrivée sur le marché pourrait se faire dès début 2022.