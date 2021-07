Vaccin Janssen : syndrome Guillain-barré, délai pass sanitaire... Les infos

VACCIN JANSSEN. Vaccin unidose, le vaccin Janssen pourrait être fortement utilisé dans les semaines à venir pour obtenir rapidement son pass sanitaire... Quel est le délai ? Les réponses

[Mis à jour le 15 juillet 2021 à 18h00] Le pass sanitaire obligatoire d'ici quelques semaines rend la vaccination encore plus importante pour pouvoir profiter d'une certaine liberté et surtout de certaines activités. En fonction du vaccin choisi, le délai entre les doses est différent. Pour le vaccin Janssen ou Johnson & Johnson, pas besoin de faire ce calcul puisqu'une seule dose est nécessaire. En revanche, le délai pour obtenir un schéma vaccinal complet et la validation de son pass sanitaire est plus important avec un délai de 4 semaines. Par exemple, si vous recevez votre dose le 13 juillet, votre pass sanitaire sera seulement valable à partir du 10 août.

Par ailleurs, selon les autorités, le vaccin Janssen serait propice au syndrome Guillain Barré. L'Organisation mondiale de la Santé décrit le syndrome de Guillain-Barré comme "une affection rare dans laquelle le système immunitaire du patient attaque une partie du système nerveux périphérique". Concrètement, cette maladie auto-immune peut atteindre les nerfs qui commandent les mouvements musculaires, ainsi que ceux qui transmettent les sensations thermiques, tactiles ou de douleur, et entraîner une faiblesse musculaire ou une perte de sensation dans les bras et/ou les jambes. Selon les autorités américaines, il y a 100 cas rapportés sur près de 12,5 millions de doses administrées. 95 d'entre eux sont touchés par une forme grave et ont dû être hospitalisés et une personne est morte.

Selon le dernier rapport de l'ANSM datant du 2 juillet, un total de 168 cas ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Lyon et Grenoble). La majorité des effets indésirables sont non graves comme des effets de réactogénicité (par exemple des malaises). Un cas de péricardite, d'évolution rapidement favorable, a également été observé depuis le début de la vaccination avec Janssen.

Concernant l'efficacité, Johnson & Johnson a fait savoir que son vaccin était efficace à 66% en général : les résultats de la phase 3 de leur essai clinique révèlent une efficacité entre 57% et 72% selon les territoires pour prévenir les formes modérées et sévères du virus, 28 jours après la vaccination. Johnson & Johnson garantit surtout une protection fiable à 85% contre les formes graves, et une "protection complète contre les hospitalisations et les décès liés au Covid-19". Les chiffres annoncés le 30 janvier dans un communiqué s'appuient sur une étude étendue dans huit pays et mobilisant plus de 40 000 participants dont 468 cas symptomatiques. Testée dans différentes zones géographiques la protection contre une infection au Covid-19 est évaluée au plus bas en Afrique du Sud, où sévit un variant plus contagieux du virus. Le vaccin y offre tout de même une efficacité de 57%, soit supérieure aux attentes de l'Organisation Mondiale de la Santé, fixées à 52%.

Le vaccin Janssen utilise le principe du vecteur viral, la spécialité du groupe J&J et déjà utilisé contre des virus comme Ebola. Un fragment de l'ARN du Covid-19 est associé à un adénovirus pour être injecté chez le patient. Les cellules humaines réagissent face au fragment du Covid-19 pour créer des anticorps, et une réponse immunitaire satisfaisante et durable. Alex Gorsky, président du conseil d'administration et chef de la direction de Johnson & Johnson, a confirmé dans le communiqué : "Notre objectif a toujours été de créer une solution simple et efficace pour le plus grand nombre de personnes possible et d'avoir un impact maximal pour aider à mettre fin à la pandémie".

Les premiers effets protecteurs apparaissent dès le quatorzième jour après l'injection et se renforcent progressivement. Mais une question subsiste, celle de la durée de la protection offerte par le vaccin. J&J a expliqué ne pas être en mesure de délivrer des informations précises mais confirme ne pas observer une baisse du nombre d'anticorps avant les trois premiers mois. Telma Lery, directrice médicale Infectiologie de Janssen a expliqué au Journal des femmes : "Pour pouvoir évaluer l'efficacité sur le long terme, tous les essais vaccinaux prévoient de suivre les volontaires pendant deux ans . Cela va permettre d'observer si cette protection est stable dans la durée ou si elle s'estompe, auquel cas il faudra peut-être envisager un rappel." Pour les trois vaccins déjà sur le marché, la seconde dose vise justement à consolider la réponse immunitaire et neutralisante.

Les scientifiques sont partagés sur ce point : si Marie-Paule Kieny, présidente du comité Vaccin Covid-19 et directrice de recherche à l'Inserm assure que "ce n'est pas un problème qui semble rédhibitoire pour le vaccin de Janssen, d'autant qu'avec les autres vaccins, on ne connaît pas non plus cette durée", d'autres estiment qu'il y a un risque d'absence de protection.

Six cas de caillots sanguins ont été signalés aux Etats-Unis après une injection du vaccin Janssen, à la date du 13 avril. C'est deux de plus par rapport au chiffre renseigné dans le communiqué de l'EMA et un autre de l'Agence américaine des médicaments, tous deux publiés ce 9 avril. Les six cas de thromboses sont survenus chez des femmes âgées entre 18 et 48 ans et dans un laps de temps allant de six à treize jours après la vaccination, l'une d'entre elle est décédée. "Nous recommandons une pause dans l'utilisation de ce vaccin par prudence" indiquent Anne Schuchat, directrice adjointe du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et Peter Marks, directeur du centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la Food and Drug Administration (FDA), dans une déclaration commune reprise par le New York Times. Les scientifiques admettent tout de même : "À l'heure actuelle, ces événements indésirables semblent extrêmement rares." La CDC et la FDA coopéreront pour étudier le lien possible entre les thromboses et le vaccins. La FDA décidera en fonction des résultats si la vaccination avec le produit Janssen peut se poursuivre. En attendant, le gouvernement américain a décidé de mettre en pause la vaccination avec le produit de Janssen.

L'EMA a précisé que le comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance enquête sur ces cas et qu'une "action réglementaire" sera prise si nécessaire. Elle prévoit d'exprimer son avis sur la vaccin la semaine prochaine. L'Agence européenne a aussi rappelé que le lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de caillots sanguins n'est pas établi. La laboratoire américain s'est exprimé le même jour pour indiquer que des cas d'incidents thrombo-emboliques avaient été signalés "avec tous les vaccins Covid-19". De l'autre côté de l'Atlantique, Washington a décidé de suspendre l'utilisation de vaccin.

La suspension temporaire du vaccin Janssen ressemble à l'affaire AstraZeneca qui a secoué l'Europe. L'autorité sanitaire américaine préconise une "pause" de la vaccination à l'aide du produit J&J, après le signalement de six cas de thromboses. Les symptômes rappellent ceux suspectés d'être entrainés par l'injection du vaccin anglo-suédois, 79 cas de caillots sanguins ont été recensés en Europe. Dans les deux cas, les femmes de moins de 50 ans semblent plus touchées par le phénomène.

Les vaccins Janssen et AstraZeneca fonctionnent grâce à la même technique, celle du vecteur viral, à la seule différence qu'Astrazeneca utilise un adénovirus de chimpanzé pour créer une réponse immunitaire et Janssen un adénovirus humain. Les enquêtes menées par les agences de santé européenne et américaine chercher à savoir si la méthode utilisée peut être à l'origine des caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes. La professeure Odile Launay, directrice du centre de vaccinologie Cochin-pasteur émet une hypothèse en ce sens :"C'est probablement un effet lié au vecteur viral, qui génère des anticorps contre les plaquettes de façon exceptionnelle".

Dans le cas d'AstraZeneca, l'Agence européenne des médicaments a systématiquement rappelé que la balance bénéfices-risques est favorable à l'utilisation du vaccin, même si un lien entre le vaccin et les thrombose est jugé "possible". Cet épisode a effrité la confiance des citoyens à l'égard du vaccin anglo-suédois qui peine à trouver preneur. Les médecins doivent faire preuve de pédagogie pour convaincre les patients de l'efficacité et du peu de risques que représente le vaccin. Ils craignent que l'histoire de répète avec le produit de Janssen.

Les effets secondaires du vaccin de Janssen semblent être similaires à ceux des autres vaccins. Il y a un risque de réaction allergique grave, comme celle observée une fois en Afrique du Sud. Par ailleurs, pendant les essais cliniques, des douleurs sur le point d'injection, des maux de tête, fatigue et douleurs musculaires ont été notées.

Selon les informations rapportées par la Directrice Médicale de Janssen sur l'essai clinique de phase 3, l'un des effets secondaires le plus fréquent après la vaccination était la fièvre (9% des individus) celle-ci dure généralement entre 24 et 48h. Cet effet indésirable était généralement modéré puisque seules 2 personnes sur 1000 (0,2% des sujets vaccinés), avaient une fièvre supérieure à 39°C ".

La première livraison de 200 000 doses prévue le 19 avril est finalement arrivée avec une semaine d'avance, le 12 avril. L'Union européenne a d'ores et déjà commandé 55 millions de doses pour le deuxième trimestre et la France espère en récupérer environ 8 millions dans un premier temps. Mais aux délais de production s'ajoutent des capacités industrielles limitées et des problèmes d'approvisionnement face à l'importante demande. Le géant pharmaceutique a prévenu que des retards ou des diminutions du nombre de doses étaient envisageables.

Le produit développé par le laboratoire américain peut-être conservé entre 2 et 8 degrés pendant trois mois, ce qui facilite son transport et son utilisation. Les centres de vaccination mais également les médecins et les pharmaciens seront donc à même de constituer un stock et d'administrer les doses.

Les essais cliniques ont montré une efficacité similaire de ce vaccin pour toutes les catégories de population, quels que soient leur âge, leur origine ou leurs éventuels facteurs de comorbidité selon les différents essais cliniques menés par le groupe. La Haute autorité de Santé a estimé, lors de l'homologation du vaccin qu'il pouvait être administré à toutes les personnes de plus de 18 ans, y compris celle de plus de 65 ans et celles présentant des risques de comorbidités. Le gouvernement a cependant encadré l'utilisation du vaccin aux plus de 55 ans, conformément au calendrier vaccinal. La donne pourrait changé après le signalement des cas de thromboses suspects intervenus aux Etats-Unis, une à deux semaines après l'injection du vaccin.

Quel délai pour le pass sanitaire avec

Johnson & Johnson est une entreprise pharmaceutique américaine fondée en 1886. Elle produit du matériel pharmaceutique et médical, des produits d'hygiène, des cosmétiques. En raison de la pandémie, le groupe s'est mis au service de la recherche d'un vaccin et a annoncé en début d'année 2021 que sa filiale belge, Janssen, a développé un vaccin efficace contre le coronavirus.