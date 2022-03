"Protocole sanitaire à l'école : masque, brassage, activité physique... Le récap'"

PROTOCOLE COVID ECOLE. Port du masque en intérieur, brassage à la cantine, activité physique... Ce 14 mars, le protocole sanitaire est nettement allégé, dans les écoles, collèges et lycées. Linternaute.com vous en dit plus.

[Mis à jour le 14 mars 2022 à 9h42] A compter de ce lundi 14 mars, les écoliers, collégiens et lycéens ainsi que leurs enseignants peuvent se passer du masque en intérieur. Il s'agit de la principale mesure du protocole sanitaire à l'école nouvelle version, marqué par plusieurs allégements. Autre point important : le contact-tracing reste pour autant de mise de l'école au lycée, avec deux processus différents selon que l'on parle de l'école primaire ou du collège / lycée :

A l'école, les élèves cas contacts n'ont pas à s'isoler, ils doivent juste réaliser un autotest à J+2 (qu'ils soient vaccinés ou non), et peuvent rester en classe si ce test est négatif.

Au collège et au lycée, a contrario, la règle suivante reste identique : les cas contacts non-vaccinés s'isolent sept jours et doivent réaliser un test de dépistage PCR ou antigénique avant leur retour en classe. Les élèves vaccinés peuvent, eux, rester en cours mais doivent s'autotester à J+2.

Le nouveau protocole sanitaire du 14 mars prévoit également une reprise des sports de contact, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il contient aussi la fin des restrictions de brassage par niveau ou à la cantine. "A partir de lundi, on revient à un fonctionnement quasiment normal à l'école, comme partout ailleurs", s'est réjoui le 10 mars, auprès du Parisien, Stéphane Crochet, de l'Unsa-SE, qui a participé à la dernière série de discussions sur le nouveau protocole à l'école avec les ministères de l'Education nationale et de la Santé.

Une explosion des cas contacts à craindre ?

Le SNUIPP-FSU pour les écoles élémentaires et le SNES-FSU pour les collèges et lycées saluent la fin du port du masque et ce début de retour à la normale, mais craignent une explosion des cas contacs. Ils pointent aussi la question des enseignants vulnérables, que seuls les masques FFP2 protègeraient alors que le ministère de l'Education nationale n'a pas prévu de leur en fournir. Les syndicats, qui anticipent déjà l'hiver prochain, demandent aussi :

plus de capteurs de dioxyde de carbone dans les établissements scolaires

des travaux pour mettre aux normes les fenêtres et ainsi mieux aérer

une modernisation des systèmes de ventilation

Au 14 mars, les écoles, collèges et lycées figurent tous au niveau 1 du protocole sanitaire. Cela signifie principalement :

Port du masque optionnel en intérieur comme en extérieur, pour les élèves, personnels et professeurs

optionnel en intérieur comme en extérieur, pour les élèves, personnels et professeurs Cours d'éducation physique et sportive possibles sans restriction

possibles sans restriction Levée de la limitation du brassage par niveau, mais limitation des regroupements importants

par niveau, mais limitation des regroupements importants Désinfection des surfaces fréquemment touchées une fois par jour et des tables du réfectoire après chaque service

LIRE AUSSI | Consultez le protocole sanitaire complet | Consultez le protocole sanitaire complet sur le site du ministère de l'Education

Les infographies du nouveau protocole sanitaire du 14 mars ont été publiées le 11 mars (voir ci-dessous). A l'école primaire, sauf exceptions (les élèves infectés au Covid-19 moins de deux mois plus tôt, voir ci-dessous), un seul autotest reste demandé aux cas contacts en cas de constatation d'un cas de Covid dans une classe : à J+2.

Règles d'isolement contre le Covid dans les écoles (version à jour). © Ministère de l'Education

Dans les collèges et lycées, les élèves cas contacts de 12 ans et plus non-vaccinés ou partiellement vaccinés doivent s'isoler sept jours (voir détails ci-dessous) et les autres cas contacts (élèves de moins de 12 ans et élèves de 12 ans et plus complètement vaccinés) doivent seulement réaliser un autotest à J+2. Le port du masque en intérieur leur est toutefois fortement recommandé dans les 7 jours qui suivent la survenue du cas confirmé.

Règles d'isolement contre le Covid dans les écoles (version à jour). © Ministère de l'Education.

Que faire si un enfant est positif au coronavirus ou s'il est cas contact d'un élève positif dans sa classe ?

Le gouvernement a résumé le protocole de "contact-tracing" pour l'ensemble des départements, quel que soit le niveau de protocole (voir l'infographie ci-dessus). Il faut, de manière plus détaillée, retenir ceci pour les enfants de plus de 12 ans :

Lorsqu'un cas de Covid est déclaré dans une classe, les parents peuvent attendre la fin de la journée pour aller chercher les enfants cas contact.

Le test PCR n'est plus exigé en cas de cas contact.

Les autotests sont gratuits, sur présentation d'une attestation délivrée par l'école, et disponibles en pharmacie. Les autotests salivaires ne sont, eux, pas homologués.

Il n'est plus nécessaire de fournir une attestation.

Lorsqu'un enfant est positif avec une vaccination complète : isolement de 5 jours, si le test effectué le 5e jour est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48h ; isolement de 7 jours dans le cas contraire.

Lorsqu'un enfant est positif sans vaccination ou avec une vaccination incomplète : isolement de 7 jours, si le test effectué le 7e jour est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48h ; isolement de 10 jours dans le cas contraire.

Lorsqu'un enfant est cas contact avec vaccination complète : pas d'isolement, autotest à J+2.

Lorsqu'un enfant est cas contact sans vaccination ou avec vaccination incomplète : isolement de 7 jours, autotest à l'issue de l'isolement.

Pour les enfants de moins de 12 ans, ce sont ces règles qui s'appliquent :

Lorsqu'un enfant est positif, quel que soit soit statut vaccinal : isolement de 5 jours si l'autotest réalisé le 5e jour est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48h ; isolement de 7 jours dans le cas contraire.

Lorsqu'un enfant est cas contact, quel que soit soit statut vaccinal : il peut rester en classe si l'autotest est négatif à J+2.

Quatre niveaux de protocole sanitaire à l'école

A la rentrée de septembre, quatre protocoles sanitaires plus ou moins exigeants ont été établis par le ministère de l'Education nationale. Ils varient en fonction de l'évolution de la situation épidémique.

Voici un récapitulatif du dernier protocole sanitaire par niveau publié par le gouvernement. Les mesures sont classées en "doctrine d'accueil", "protocole sanitaire", "activités physiques et sportives", "protocole de contact-tracing" :

Protocole sanitaire contre le Covid, dont le niveau 1 s'applique à partir du 14 mars dans les écoles, collèges, lycées (version à jour) © Ministère de l'Education

Depuis début janvier 2022, les classes ne ferment plus après un cas ni même trois cas de Covid comme c'était le cas jusqu'en fin d'année 2021. Aux niveaux 1, 2 et 3 du protocole, l'accueil de tous les élèves se fait en présentiel .

. Une hybridation, c'est à dire un recours simultané au présentiel et aux cours à distance pour deux parties d'une même classe est possible au lycée lorsque cela est nécessaire, dans les établissements de niveau 3.

pour deux parties d'une même classe est possible au lycée lorsque cela est nécessaire, dans les établissements de niveau 3. Cette hybridation peut-être organisée au lycée et dans les classes de 4ème et de 3ème au collège avec une limitation des effectifs à 50, lorsque l'établissements est classé en niveau 4.

Dans les établissements placés en niveau 1 ou vert, le port du masque est obligatoire en intérieur à partir du collège et "les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées".

et "les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées". Dans les établissement de niveau 2 ou jaune, le port du masque est obligatoire en intérieur dès l'école élémentaire et "les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées", précise le site du ministère.

et "les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées", précise le site du ministère. Dans les établissement de niveau 3 ou 4, donc en zone orange ou rouge, le port du masque est obligatoire en intérieur et en extérieur pour tous les élèves de l'école élémentaire au lycée.

de l'école élémentaire au lycée. C'est, depuis le 1er février, un masque "de catégorie 1" (et non de catégorie 2, moins efficace) qui doit être porté par tous afin de limiter le brassage du virus.

Une distanciation d'un mètre est préconisée pour les élèves de classes différentes en maternelle (la distanciation d'un mètre ne s'y applique pas au sein d'une même classe), et tous les élèves dans tous les espaces en élémentaire / collège / lycée (sauf la cantine où la règle est renforcée, voir ci-dessous).

Une seule exception en élémentaire / collège / lycée : la distanciation d'un mètre n'est pas obligatoire à l'extérieur pour les élèves d'un même groupe.

Le déroulement de la journée et des activités scolaires doit "limiter les croisements entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau)". A compter du niveau 2, la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau) est requise.

"Lorsque le non brassage entre classes n'est pas possible (notamment en Première, Terminale), la limitation du brassage s'applique par niveau", indique le texte.

Au niveau 1, il faut aménager la salle de restauration de sorte à ce qu'il y est la plus grande distanciation possible entre les élèves.

Au niveau 2, les groupes d'élèves doivent rester les mêmes et manger à la même table tous les jours si possible. Quant au service le ministère recommande de l'organiser individuellement

Aux niveaux 3 et 4, une distanciation de deux mètres au moins entre les élèves de classes différentes doit être respectée pour les élèves du premier degrés en plus des restrictions mentionnées au niveau 2. Le libre service d'aliments en vrac est proscrit.

Les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur dans les établissements du niveau 1.

dans les établissements du niveau 1. Pour les établissements de niveau 2, la pratique du sport en extérieur doit être privilégiée, mais elle peut se dérouler en intérieur lorsque la situation l'exige à condition de respecter une distanciation du deux mètres .

. Au niveau 3, le sport doit se pratiquer en extérieur et si la situation ne le permet pas, la pratique peut se faire en intérieur à conditions de respecter la distanciation de deux mètres et de pratiquer un sport de basse intensité compatibles avec le port du masque .

. Dans les établissements de niveau 4, la pratique du sport ne peut se faire qu'en extérieur, elle est proscrite en intérieur.

Il doit être réalisé a minima : à l'arrivée dans l'école ou l'établissement

avant et après chaque repas

avant et après les récréations

après être allé aux toilettes

le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile.

Aération et ventilation des locaux :

Toutes les heures

Pendant quelques minutes

Le protocole appelle également à veiller au bon fonctionnement de la ventilation mécanique si elle existe.

Les moments clés définis pour aérer sont "le matin avant l'arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l'absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux".

Le protocole sanitaire exige qu'un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) soit réalisé au minimum une fois par jour ainsi qu'un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs, notamment les poignées de porte. Pour ce deuxième point c'est la récurrence du nettoyage qui diffère selon le niveau de l'établissement.

Au moins une fois par jour au niveau 1. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service.

Plusieurs fois par jour au niveau 2. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service.

Plusieurs fois par jour aux niveau 3 et 4, mais ici les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas.

Sur quelle base le protocole sanitaire scolaire est-il élaboré par le gouvernement ?

En matière d'élaboration du protocole sanitaire enfin, trois "points de repères" sont scrutés par le gouvernement :

la HAS (Haute autorité de santé)

le Conseil scientifique

la Société française de pédiatrie

Et de préciser qu' "au ministère, une équipe Covid-19 réunit toutes les personnes compétentes : médecin-conseil, secrétaire général, agents faisant le lien avec le ministère de la Santé. Ce sont les autorités de santé qui donnent l'éclairage, ensuite nous dialoguons sur la faisabilité." Sur le fait de faire appel ou pas à des cabinets privés, Jean-Michel Blanquer a rétorqué : "Ce n'est pas le cas dans notre ministère, pour la gestion de la crise Covid".

Quelles précautions prendre avant d'emmener mon enfant à l'école ?

Dans sa page Questions / Réponses, le ministère de l'Education recommande aux parents d'élève de prendre les précautions suivantes avant de conduire leur enfant à l'école :

surveiller l'apparition d'éventuels symptômes chez l'enfant

garder une hygiène stricte des mains : les laver au départ et au retour à la maison

Et si l'enfant / le jeune présente des symptômes ? (fièvre - 38°C ou plus -, asthénie inexpliquée ; myalgies inexpliquées ; céphalées en dehors d'une pathologie migraineuse connue ; anosmie ou hyposmie sans rhinite associée ; agueusie ou dysgueusie ; altération de l'état général ; diarrhée. Les rhinites seules n'étant pas considérées comme des symptômes évocateurs de Covid-19)

Il doit alors rester à la maison, et ce même s'il est totalement vacciné ou qu'il a été infecté par le Covid-19 depuis moins de deux mois. La marche à suivre ? Les parents doivent prendre avis auprès du médecin traitant, qui tranchera sur les mesures à prendre.

Voici les autres cas dans lesquels l'enfant / le jeune doit rester à la maison :

s'il est testé positivement au SARS-Cov2

si un membre de son foyer a été testé positivement (sauf si l'élève bénéficie d'une couverture vaccinale complète ou a contracté la COVID depuis moins de deux mois)

s'il est identifié comme contact à risque par la CPAM (sauf s'il justifie d'une couverture vaccinale complète ou a contracté la COVID depuis moins de deux mois)

S'ils ne conduisent pas leur enfants à l'école, il est important que les parents informent le directeur d'école ou le chef d'établissement des raisons de son absence. Si l'élève est cas contact (même vacciné ou immunisé par une précédente contamination au virus), il vaut également mieux tenir son établissement scolaire au courant afin d'avoir une chance de rompre au maximum les chaînes de transmission en milieu scolaire.