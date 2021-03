Confinement à Paris et en Ile-de-France : c'est pour bientôt ? Chiffres et dernières infos

CONFINEMENT PARIS. L'horizon d'un reconfinement de l'Île-de-France le week-end devient de plus en plus probable, compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire. Voici les indicateurs sur l'épidémie à Paris, dans la région francilienne, et les dernières actualités.

10:51 - L'Ile-de-France est en sursis pour Pécresse La présidente de la région Ile-de-France a confirmé sur France 2 ce matin que la région était en sursis cette semaine face à la dégradation de la situation sanitaire et la prédominance du variant anglais. "Le variant anglais, majoritaire, n'est pas seulement plus contagieux, il est aussi plus mortel", et "nos capacités de réanimation sont saturées" indique-t-elle. Inquiète, elle explique que "c'est au gouvernement de décider" et qu'"aujourd'hui, on ne peut plus rien exclure". Interrogée sur son éventuelle opposition, elle explique que "si les mesures sont justifiées, si elles sont proportionnées et accompagnées", elle ne s'y opposera pas.

Dernières déclas. Pour l'heure la décision de reconfiner l'Ile-de-France n'est pas encore d'actualité, mais elle est de plus en plus abordée. "Un confinement du week-end ou même un confinement total, rien n'est exclu", a indiqué un ministre auprès de BFMTV ce week-end. Un proche du ministre de la Santé a avancé de son côté qu'il reste "encore une chance de ne pas prendre de mesures supplémentaires, mais on est plus proche d'en prendre que de desserrer". Hier, le directeur de la Santé , lors d'un entretien accordé à BFMTV. "Nous sommes sur une ligne de crête, la situation est complexe, tendue, elle a tendance à se dégrader en Île-de-France". Jérôme Salomon a indiqué que le variant britannique était désormais majoritaire dans 80 à 85 départements. "Il se passe quelque chose de nouveau en France en réanimation, car les patients infectés par le variant britannique arrivent en réanimation 15 jours plus tard", a-t-il précisé. C'est la raison pour laquelle, selon le directeur général de la santé, "quasiment toutes les régions sont reparties à la hausse", en métropole. Le médecin a donc évoqué la possibilité d'un renforcement des restrictions. "Le confinement n'est pas tabou, mais pas automatique, il est utilisable si la situation l'exige", a-t-il indiqué.

"Nous sommes sur le fil du rasoir. La situation hospitalière est préoccupante. Elle n'est pas corrélée à la situation épidémiologique, ce qui rend le pilotage difficile", a détaillé Jean Castex au Monde, dans un entretien publié samedi. Vendredi, le chef du gouvernement s'est rendu dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Le Premier ministre a décrit la "situation hospitalière en Île-de-France" comme "extrêmement tendue, difficile". Evoquant "des déprogrammations" et "des transferts" dans les prochains jours, le chef du gouvernement, qui a fait ce déplacement lourd de sens dans une région sur la sellette, a assuré suivre "au jour le jour cette situation" et se "tenir prêt à tout moment prendre les mesures que celle-ci appelle".

En conférence de presse, jeudi 11 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran s'était contenté de prévenir que "toutes les mesures qui s'imposent" seront prises si la situation se dégradait. Outre les infos de BFMTV selon lesquelles l'Elysée envisagerait de passer sur un confinement "7 jours sur 7" en Ile-de-France, un proche du ministre de la Santé, cité par la chaîne d'info, assure que le gouvernement n'aura d'autre choix que de "durcir les mesures" dans les prochains jours.

Derniers indicateurs. Les chiffres dans la région sont en tout cas particulièrement mauvais. Selon le dernier bilan du Covid en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 5 803 patients le 14 mars 2021. 1 134 malades étaient en réanimation, avec 64 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 14 mars 2021, à l'échelle régionale, était de 98,9%. 15 678 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, soit 33 de plus en 24 heures et 69889 sont sorties de l'hôpital soit 104 de plus. Le taux d'incidence sur la semaine glissante est de 391,4 cas pour 100 000 habitants, soit 13,3 points de plus/moins en 24 heures.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici.

Dernières déclas. Il y a quelques semaines, la mairie de Paris, par l'intermédiaire de son premier adjoint Emmanuel Grégoire, proposait un confinement de trois semaines dans la capitale. Une proposition choc qui donnera lieu à un imbroglio de plusieurs jours avant qu'Anne Hidalgo elle-même écarte cette solution et désavoue son bras droit. "Plus on restreint les espaces publics et les temps d'aération pour les familles, moins on lutte contre le Covid", assurait la maire de la capitale lors d'une déclaration le 1er mars, estimant au passage qu' "à l'extérieur, on a moins de risques d'attraper le Covid dès lors que l'on porte un masque et que l'on est respectueux des gestes barrières". Une idée reprise dans une tribune pour Le Monde deux jours plus tard.

Le couvre feu critiqué. Le confinement le week-end, tel qu'il est appliqué dans les Alpes-Maritimes ou dans le Pas-de-Calais n'a donc pas les faveurs d'Anne Hidalgo. Mais pour la maire de Paris il faudrait aussi changer l'horaire du couvre-feu, actuellement en vigueur sur tout le territoire à partir de 18h. Interrogée sur France Inter le 8 mars, Anne Hidalgo a expliqué qu'à 18h, "on est dans le milieu de l'après-midi" à dans la capitale. "Quand on regarde les horaires dans notre grande métropole, on voit bien qu'à 18h ce n'est pas le moment où on a complètement fini sa journée de travail et beaucoup de gens ont des transports nombreux. Il faudrait l'adapter". Plusieurs élus franciliens, dont le maire de Sceaux Philippe Laurent, ont fait la proposition au gouvernement de repousser le couvre-feu à 19h en région parisienne. Le but étant aussi d'éviter l'affluence dans les commerces en fin de journée.

Derniers indicateurs. Selon le dernier bilan du Covid en Paris daté du 14 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1207 patients, avec 51 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 328 malades sont en réanimation, avec 24 nouvelles entrées dans la journée. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 11 mars 2021 était de 6,8%, soit 0,1 points de plus/moins en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 379,7 cas pour 100 000 habitants, soit 14,6 points de plus/moins en 24 heures. 3380 personnes sont mortes du coronavirus, soit 3 de plus en 24 heures.

Dans ce contexte, difficile de faire des projections sur une éventuelle date de reconfinement à Paris ou en Ile-de-France. La décision et son timing dépendront bien évidemment des indicateurs épidémiques, le gouvernement se disant prêt à dégainer des restrictions très rapidement en cas de dégradation brutale de la situation. En terme de calendrier, la conférence de presse hebdomadaire, instituée désormais chaque jeudi soir et animée tour à tour par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran, semble en effet le moment consacré pour une éventuelle décision. La prochaine devrait logiquement avoir lieu le jeudi 18 mars, soit le lendemain du conseil de défense sanitaire. En parallèle, des échanges réguliers ont lieu entre la région, la mairie de Paris et les autorités préfectorales et sanitaires (ARS Ile-de-France) qui pourraient aboutir elles aussi à des mesures.

Dans un communiqué publié le 5 mars, la préfecture de Police a confirmé la fermeture de tous les centres commerciaux de plus de 10 000 m2, sauf pour les commerces alimentaires. Autre mesure importante, l'interdiction de la vente et consommation d'alcool dans plusieurs points stratégiques de la capitale dont voici la liste :

Les berges de la Seine , sur la rive droite et la rive gauche (entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l'Île de la Cité et les berges de l'Île Saint-Louis)

, sur la rive droite et la rive gauche (entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l'Île de la Cité et les berges de l'Île Saint-Louis) Paris Centre : place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, place du Bourg-Tibourg, place du marché Sainte Catherine, rue des Hospitalières-Saint-Gervais, rue des Petits Carreaux

place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, place du Bourg-Tibourg, place du marché Sainte Catherine, rue des Hospitalières-Saint-Gervais, rue des Petits Carreaux 5ème arrondissent : place de la Contrescarpe

place de la Contrescarpe 6ème arrondissement : rue de Buci

: rue de Buci 7ème arrondissement : Esplanade des Invalides

Esplanade des Invalides 9ème et 18ème arrondissements : Place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs (entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura), place du Tertre, rue Marcadet

Place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs (entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura), place du Tertre, rue Marcadet 10ème arrondissement : Canal Saint-Martin (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries

Canal Saint-Martin (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries 11ème arrondissement : rue du Général Renault, rue du Général Blaise

rue du Général Renault, rue du Général Blaise 14ème arrondissement : Place Flora Tristan

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Enfin, dernière mesure qui en est pas vraiment une, l'accélération de la campagne de vaccination. Tout au long du week-end et dans les prochains jours, de nouvelles doses et créneaux vont permettre aux habitants de la région de se faire vacciner plus rapidement afin d'apporter une immunité collective "rapide".