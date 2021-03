Confinement à Paris et en Île-de-France : tension dans les réanimations, le confinement écarté

Le confinement le week-end a été écarté voire balayé par Jérôme Salomon alors que la tension hospitalière s'accentue et que des transferts de patients auront lieu dans les prochains jours.

[Mis à jour le 10 mars 2021 à 15h10] Le reconfinement comme ultime recours, telle est la ligne directrice du gouvernement depuis plusieurs semaines, y compris en Ile-de-France. Pourtant, dans la région, la situation se dégrade dans les hôpitaux avec une forte tension dans les services de réanimation qui en sont désormais à plus de 1000 patients au 9 mars. Il y a quelques jours, l'ARS a demandé aux cliniques et hôpitaux de déprogrammer près de 40% des autres activités afin d'offrir plus de place aux patients Covid. Malgré cet appel, les experts s'alarment sur la situation et ne comprennent pas pourquoi le gouvernement n'acte pas un confinement localisé. Pour Jérôme Salomon, le confinement le week-end doit rester une mesure "de dernier recours" qui ne serait proposée que si les hôpitaux ne pouvaient plus faire face à la pression sanitaire. Selon France Info, aucune nouvelles mesures ne devraient être actées pour cette semaine.

À l'échelle régionale, Valérie Pécresse a également fait part de son inquiétude sur la situation. Interrogée sur BFM Business, elle se dit "très préoccupée par la situation sanitaire en Ile-de-France. L'épidémie est en train de monter en flèche dans la région. Il faut redoubler de vigilance car cette flambée de l'épidémie met sous tension nos hôpitaux." Lors de son point presse à l'issue du Conseil des ministres, Gabriel Attal a également reconnu que la situation était préoccupante dans plusieurs départements, notamment en Ile-de-France. Le porte parole du gouvernement a également annoncé que des évacuations sanitaires auront lieu en Île-de-France dans les prochains jours.

Il y a quelques semaines, la mairie de Paris, par l'intermédiaire de son premier adjoint Emmanuel Grégoire, réclamait un confinement de trois semaines. Si la proposition a été retoquée par le gouvernement, y compris par la maire de Paris Anne Hidalgo, des mesures complémentaires au couvre-feu ont tout de même été faites afin d'éviter ce scénario. La mise en place de cours effectués fenêtres ouvertes ou en extérieur avec mise à disposition des parcs et jardins a été évoquée ainsi que des sessions de dépistage tous les 15 jours dans les écoles. Des propositions qui sont toujours sur la table mais qui ne semblent pas tenir la corde. Au contraire, l'idée d'un confinement, même que le week-end est toujours exclu selon Jérôme Salomon.

Pourtant, en s'appuyant sur les dernières données, la tension hospitalière s'accentue à Paris avec 77 nouvelles personnes admises en 24h pour un total de 1148 patients dont 298 en réanimation. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 5 mars 2021 était de 6,4%, alors que le taux d'incidence était de 333,8 cas pour 100 000 habitants

Si pour l'heure la décision de reconfiner la région n'est pas d'actualité, Valérie Pécresse, présidente de la région se dit "préoccupée par la situation". En effet, les chiffres dans la région ne sont pas bons et montrent une augmentation régulière du taux d'incidence. Le dernier taux mesuré, pour la semaine glissante du 27 février au 5 mars 2021, était de 346,9 cas pour 100 000 habitants, soit 1,5 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 4 mars 2021 dans la région était de 1,15.

Malgré les indicateurs négatifs, aucune date n'est fixée par le gouvernement qui veut utiliser l'arme du confinement comme dernier recours. L'exécutif a même ouvert la porte à une situation un peu plus "normale" à la mi-avril. Pourtant, lorsqu'on regarde attentivement les chiffres en réanimation de la région, la tension est de plus en plus forte avec 90% des lits qui sont occupés. Selon météo-covid, 103 personnes sont admises en réanimation en moyenne sur les sept derniers jours, c'est plus que lors du second confinement.

© Méteo-Covid

Pour la maire de Paris, non seulement il ne faut pas reconfiner le week-end, mais il faudrait même changer l'horaire du couvre-feu. Interrogée sur France Inter, Anne Hidalgo a expliqué qu'à 18h, "on est dans le milieu de l'après-midi" à Paris. "Quand on regarde les horaires dans notre grande métropole, on voit bien qu'à 18h ce n'est pas le moment où on a complètement fini sa journée de travail et beaucoup de gens ont des transports nombreux. Il faudrait l'adapter".

Dans un communiqué publié le 5 mars, la préfecture de Police a confirmé la fermeture de tous les centres commerciaux de plus de 10 000 m2, sauf pour les commerces alimentaires. Autre mesure importante, l'interdiction de la vente et consommation d'alcool dans plusieurs points stratégiques de la capitale dont voici la liste :

Les berges de la Seine , sur la rive droite et la rive gauche (entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l'Île de la Cité et les berges de l'Île Saint-Louis)

, sur la rive droite et la rive gauche (entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l'Île de la Cité et les berges de l'Île Saint-Louis) Paris Centre : place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, place du Bourg-Tibourg, place du marché Sainte Catherine, rue des Hospitalières-Saint-Gervais, rue des Petits Carreaux

place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, place du Bourg-Tibourg, place du marché Sainte Catherine, rue des Hospitalières-Saint-Gervais, rue des Petits Carreaux 5ème arrondissent : place de la Contrescarpe

place de la Contrescarpe 6ème arrondissement : rue de Buci

: rue de Buci 7ème arrondissement : Esplanade des Invalides

Esplanade des Invalides 9ème et 18ème arrondissements : Place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs (entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura), place du Tertre, rue Marcadet

Place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs (entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura), place du Tertre, rue Marcadet 10ème arrondissement : Canal Saint-Martin (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries

Canal Saint-Martin (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries 11ème arrondissement : rue du Général Renault, rue du Général Blaise

rue du Général Renault, rue du Général Blaise 14ème arrondissement : Place Flora Tristan

#COVID19 | Nouvelles mesures pour limiter la circulation épidémique à Paris :

Fermeture des magasins et centres commerciaux non alimentaires de + de 10 000 m

Interdiction de consommer de l'alcool dans lespace public entre 11h et 18h étendue à différents lieux de la Capitale pic.twitter.com/tBC3CMkKEg — Préfecture de Police (@prefpolice) March 5, 2021

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Enfin, dernière mesure qui en est pas vraiment une, l'accélération de la campagne de vaccination. Tout au long du week-end et dans les prochains jours, de nouvelles doses et créneaux vont permettre aux habitants de la région de se faire vacciner plus rapidement afin d'apporter une immunité collective "rapide".