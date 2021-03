Confinement à Paris et en Ile-de-France : un sursis pour ce week-end, et après ?

Alors que Paris et l'Ile-de-France devraient échapper au confinement pour ce week-end, il s'agit bien d'un "dernier recours" avant une potentielle mise en application de la mesure.

[Mis à jour le 4 mars 2020 à 12h25] Les Parisiens et le reste des habitants de l'Ile-de-France vont pouvoir profiter du beau temps qui s'annonce pour le week-end dans la région. En effet, selon une source gouvernementale citée par l'AFP, Jean Castex, dans une nouvelle conférence de presse ce jeudi, ne va pas annoncer de confinement pour Paris et l'Ile-de-France, seul le Pas-de-Calais devrait rejoindre Nice et Dunkerque parmi les territoires concernés. "Nous constatons de fortes tensions sur le système hospitalier, une hausse du nombre de cas mais pas une explosion, sans homogénéité territoriale", justifie cette même source, qui fait le point sur la stratégie du gouvernement, faisant savoir qu'"un confinement national ou le week-end n'est pour nous qu'un dernier recours". L'exécutif, selon Le Monde, compte pour l'instant laisser davantage de latitude aux autorités locales.

La mairie de Paris ayant fait connaître son désaccord avec l'instauration d'un confinement les samedis et dimanches, un sursis est donc laissé, mais il semblerait que des conditions aient été posées. "Il faut vraiment faire gaffe. (…) L'étape d'après, c'est un confinement lourd, avec les écoles fermées", prévient une autre source gouvernementale citée cette fois par BFMTV. Les rassemblements constatés dans les lieux publics, à Paris et notamment sur les quais de Seine, n'ont visiblement pas plu au sommet de l'Etat. D'ailleurs, Jean Castex devrait annoncer des restrictions en ce sens, avec certains lieux publics à fort potentiel d'affluence, comme les quais justement, interdits d'accès le week-end.

Des chiffres aussi élevés que dans le Pas-de-Calais

La baisse de la jauge du nombre de clients dans les commerces est également évoquée. Le sursis accordée à Paris et sa région pourrait cependant ne pas durer, surtout si l'on se penche sur des chiffres pas si éloignés de ceux du Pas-de-Calais, où l'on compte 406 cas positifs pour 100 000 habitants. A Paris, ce taux d'incidence atteint 322, en Seine-Saint-Denis... 405.

Du côté de la mairie de Paris, après le cafouillage de la semaine dernière, Anne Hidalgo revenue, semble-t-il, de congé, a repris les rênes en main. Oublié la "proposition" de confinement strict dans la capitale évoqué jeudi dernier par son adjoint Emmanuel Grégoire, qui avait suscité un véritable tollé, l'édile a signé ce mercredi une tribune dans les colonnes du Monde dans laquelle elle s'engage contre le reconfinement. "Nous vivons dans un semi-confinement depuis octobre, et celui-ci semble ne jamais devoir s'arrêter quand on examine les chiffres quotidiens de contaminations", remarque-t-elle notamment, avant de dénoncer : "On nous propose désormais un confinement pour les seuls week-ends, nous réduisant à travailler sans plus aucun temps pour soi, pour sa famille ou pour les autres. Cette situation sans issue rend le pays atone et produit des dégâts économiques, sociaux et psychologiques considérables." Pour Anne Hidalgo, "il faut engager une stratégie zéro Covid en évitant des confinements". Mais les bonnes volontés suffiront-elles face à une éventuelle nouvelle vague liée aux variants du coronavirus et à un système hospitalier à bout de souffle ?

Le Premier ministre a bien insisté : en cas de dégradation en Île-de-France, les nouvelles restrictions seront en place "dès le week-end du 6 mars". Alors qu'un confinement le week-end était sérieusement envisagé, mercredi soir, il n'en serait finalement rien à en croire les dernières informations. Mais les Franciliens ne seront vraiment fixés sur leur sort que jeudi, à 18 heures, lors de la nouvelle prise de parole de Jean Castex.

Pour Jean Castex, c'est également très clair, il l'a bien fait comprendre lors de sa conférence de presse jeudi dernier : la gravité de la situation sanitaire doit amener les autorités publiques, en cas d'aggravation de la circulation du virus et de la tension hospitalière, à prendre des mesures similaires à celles instaurées à Nice ou à Dunkerque : confinement du vendredi 18h au lundi 6h, avec des dérogations spécifiques.

La Ville de Paris ne veut pas de confinement

La maire de Paris Anne Hidalgo a réitéré son opposition à la mise en place d'un confinement, qu'elle juge "difficile, dure, voire inhumain". L'édile a fait des contre-propositions pour éviter cela (voir plus bas). La mise sous cloche stricte de trois semaines, évoquée la semaine dernière par son adjoint Emmanuel Grégoire, ne fait donc pas partie des solutions sur la table.

La région n'est pas contre

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France a également donné son avis sur le confinement le week-end et souhaite, si cette décision est prise, que des chiffres précis soient évoqués par le gouvernement avant d'expliquer qu'elle "souhaite néanmoins que ce reconfinement ne s'impose pas aux marchés découverts ainsi qu'aux lieux de culte. " Il faudrait aussi sans doute réétudier la liste des magasins dits essentiels qui pourraient rester ouverts en y incluant les coiffeurs ou les fleuristes " dans des propos cités par Le Parisien. La région veut également mettre l'accent sur les dépistages dans les écoles, "nous avons d'ailleurs clairement dit que nous étions prêts à donner un coup de main à l'Éducation nationale pour accélérer ces opérations dans les lycées. L'idée serait de commencer par les établissements situés dans les zones les plus touchées par l'épidémie.

Les propositions d'Anne Hidalgo pour éviter un confinement à Paris

La maire de la capitale a listé toutes une série de propositions, qu'elle a communiqué en conférence de presse lundi et détaillé auprès de France Info. Voici ce que l'édile souhaitent instaurer pour contourner la mise en place d'un nouveau confinement à Paris :

Dans les établissements scolaires, mis en place de cours effectués fenêtres ouvertes ou en extérieur avec mise à disposition des parcs et jardins. Des sessions de dépistage seraient faits auprès des élèves tous les 15 jours dans les écoles.

Mise à disposition de lieux spécifiques dans les musées, théâtres mais aussi gymnases aux élèves de terminale dans le cadre de la préparation du bac.

Pas de fermeture des parcs et jardins avant 18h

Multiplier par 4 les quantités de vaccins acheminés dans la métropole parisienne

Donner un accès prioritaire au vaccin aux enseignants et aux agents municipaux

Renforcer le dispositif de dépistage et d'accompagnement des malades du Covid-19 à travers Covisan.

Renforcer les moyens dans les cliniques privées

Déploiement de "médiateurs anti-Covid" dans les quartiers les plus impactés par le Covid, pour veiller au bon respect des mesures de restriction.

Selon les informations de France Info, le gouvernement serait enclin à considérer la circulation du virus à l'échelle intra-départementale, et souhaiterait imposer des restrictions nouvelles avant tout dans les grandes villes, là où les brassages de population sont les plus importants. Il est donc envisagé d'épargner les petites communes et les zones les plus rurales de l'Île-de-France. Valérie Pécresse, présidente de la région, serait en accord avec cette ligne. "J'ai toujours défendu une vision régionale pour être efficace", a-t-elle fait savoir sur Twitter le 26 février, et parmi les mesures évoquées, le recours renforcé au télétravail et la fermeture des zones très fréquentées est envisagée. "C'est une réflexion qui est en cours aujourd'hui. Avec tous les préfets de département, on essaye d'identifier les lieux qui sont des lieux à risques", a-t-elle ajouté. Valérie Pécresse souhaite aussi que les marchés et les lieux de culte restent ouverts en cas de la mise en place d'un confinement partiel.

Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne, a toutefois prévenu lors d'une conférence de presse lundi : passer d'une règle à une autre en changeant de département ne me paraît pas acceptable. Une harmonisation est nécessaire en Ile-de-France", a t-elle insisté.

Les chiffres dans la région ne sont pas bons et montrent une augmentation régulière du taux d'incidence. Selon les dernières données de Santé Publique France, le taux d'incidence en Île-de-France était de 332 pour 100 000 habitants au 26 février, très nettement au-dessus du seuil d'alerte maximale de 250. La Seine-Saint-Denis a le taux le plus inquiétant avec 394 cas pour 100 000 habitants. Globalement, c'est la petite couronne qui est particulièrement scrutée avec Paris et son taux d'incidence de 332, le Val de Marne (350) et dans une moindre mesure les Hauts-de-Seine avec un taux à 269. Dans la Grande Couronne, le Val-d'Oise est le département avec le taux d'incidence le plus élevé (348) suivi de la Seine-et-Marne (339) et de l'Essonne ainsi que les Yvelines avec respectivement un taux de 291 et 274 cas pour 100 000 habitants.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Outre le taux d'incidence inquiétant, la tension hospitalière est un facteur déterminant pour jauger de la pertinence d'éventuelles nouvelles mesures. À Paris, le taux d'admission à l'hôpital est le plus élevé de France avec, selon les chiffres de Geodes au 28 février, 63 nouvelles admissions en 24h.

Hospitalisations à Paris