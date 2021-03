"Confinement en Île-de-France et à Paris : ce qui est autorisé, ce qui est interdit"

CONFINEMENT PARIS. Le gouvernement a décrété un confinement d'un nouveau genre en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres départements. Le point sur les nouvelles règles.

[Mis à jour le 19 mars 2021 à 9h12] Un nouveau confinement a été décidé à Paris et en Ile-de-France. Dans un discours assez alarmiste sur la situation épidémique en France, malgré des disparités assez fortes selon les territoires, Jean Castex a annoncé la mise en place de nouvelles mesures. En éviter de nommer le confinement, le Premier ministre a pourtant clairement annoncé aux Franciliens qu'à partir de vendredi, à minuit, et pour les quatre prochaines semaines, un reconfinement serait en vigueur. Mais il s'agit d'une mise sous cloche encore différente de celles subie au printemps 2020 et à l'automne dernier, puisque marquée par une volonté affichée du gouvernement de profiter des beaux jours à venir pour offrir la possibilité de sortir un maximum.

Jean Castex a expliqué que les connaissances en matière de contamination ayant évolué, il apparaît désormais clairement que la circulation du Covid-19 est atténuée en extérieur. Par ailleurs, le chef du gouvernement a annoncé que les écoles allaient rester ouvertes et allaient continuer de fonctionner normalement, mis à part les lycées, soumis à une jauge réduite à 50%. Il a également fortement invité les entreprises à renforcer le télétravail. Le point sur les nouvelles mesures.

Ce qui est autorisé :

Sortir pour faire du sport, se promener, sortir son animal de compagnie, à condition de rester dans un rayon limité à dix kilomètres autour de son domicile. Une attestation va prochainement être mise en ligne.

Se rendre dans des commerces vendant des biens de première nécessité. Nouveauté pour ce troisième confinement : les libraires et les disquaires restent ouverts.

Les enfants pourront continuer d'aller à l'école ou au collège, les règles ne changent pas. Pour les lycéens, une réduction de la jauge à hauteur de 50% entre en vigueur, à échelle des lycées et non pas des classes. Les cours d'EPS sont toujours possibles, en gymnase comme en extérieur.

Il est toujours possible de se rendre dans les lieux de culte, qui restent ouverts.

Ce qui est interdit :

Il est interdit de sortir de chez soi pendant les horaires du couvre-feu, qui va d'ailleurs débuter à 19h et non plus 18h dès ce samedi dans toute la France. En Ile-de-France, il restera en vigueur en plus du confinement, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de faire du sport ou se promener entre 19h et 6h. Seuls les raisons professionnelles, les motifs familiaux impérieux, les mission d'intérêt général, les raisons médicales, les personnes en situation de handicap et leur accompagnant ou les besoins des animaux de compagnie font l'objet d'une dérogation.

Il n'est plus possible de se déplacer dans une autre région que l'Ile-de-France, hors motif impérieux ou professionnel.

Le confinement à Paris et dans l'ensemble de l'Ile-de-France a été annoncé par Jean Castex, à l'occasion d'un discours ce jeudi 18 mars. La mesure entrera en vigueur dès ce samedi, à minuit, et durera quatre semaines. Le confinement débutera donc le matin du samedi 20 mars 2021 et s'achèvera le 10 avril en théorie. Ce délai pourra être allongé, à prévenu le Premier ministre.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici.

Derniers indicateurs. Selon le dernier bilan du Covid en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 6041 patients le 18 mars 2021, avec 503 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 1201 malades étaient en réanimation, avec 136 nouvelles entrées dans la journée. 1587 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, soit 75 de plus en 24 heures et 3157 sont sorties de l'hôpital soit 322 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 18 mars 2021, à l'échelle régionale, était de 104,7%. Le taux d'incidence pour la semaine glissante du 9 au 15 mars était de 446,1 cas pour 100 000 habitants, soit 18,8 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 18 mars 2021 dans la région était de 1,17.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici.

Derniers indicateurs. Selon le dernier bilan du Covid à Paris daté du 18 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1248 patients, avec 100 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 334 malades sont en réanimation, avec 31 nouvelles entrées dans la journée. 196 personnes sont mortes du coronavirus, soit 16 de plus en 24 heures et 713 sont sorties de l'hôpital soit 65 de plus. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 15 mars 2021 était de 7,2%, soit 0,3 points de plus en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 388,9 cas pour 100 000 habitants, soit 7,4 points de moins en 24 heures.