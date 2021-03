"DIRECT. Confinement à Paris et en Île-de-France : dès samedi ? Les scénarios s'affinent"

CONFINEMENT PARIS. La mise sous cloche des départements franciliens se précise. Le scénario d'un reconfinement le week-end est "sur la table", a indiqué Jean Castex, mais le confinement de Paris et de l'Île-de-France pourrait être bien plus strict.

11:05 - Un potentiel durcissement des restrictions en Ile-de-France ? L'Ile-de-France risque un durcissement des mesures sanitaires selon les informations de BFM. Les deux pistes d'un confinement le week-end et d'un confinement la semaine se précisent. La région ne serait pas la seule sous la menace, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur semblent aussi dans le collimateur du gouvernement.

10:59 - Martin Hirsch demande une "vigilance toute la semaine" en cas de confinement le week-end La situation est très préoccupante à Paris et en Île-de-France, suffisamment pour que le directeur des hôpitaux de Paris appellent les Franciliens à limiter autant que possible leurs interactions. "Si c'est confinement le week-end, il faut qu'on l'accompagne et que les Français qui nous écoutent, les employeurs, les médias se disent "confinement le week-end mais très grande vigilance la semaine" [...] On va faire les courses, on prend 10 minutes de plus, on va à la pharmacie, on se fait un test rapide, s'il est positif on rentre chez soi plutôt que d'aller s'acheter des fringues ou aller voir des amis. On ne fait que les choses strictement indispensables", a déclaré Martin Hirsch sur RTL.

10:57 - Emmanuel Macron : "Je ferai ce qu'il faut" Les services de réanimations frôlent "le point de rupture". C'est ce que Jean-Michel Constantin et ses confrères réanimateurs ont expliqué à Emmanuel Macron hier. Venu prendre la température et constater les capacités des réas franciliennes, le président a été prévenu : "A la moindre accélération, on allait se retrouver débordés et que donc il faudrait à un moment ou à un autre qu'on en soit à choisir quels patients peuvent ou ne peuvent pas bénéficier de réanimation" l'ont alarmé les professionnels de santé. La prise de conscience n'a pas été longue, le président a assuré : "Je ferai ce qu'il faut pour ne pas vous mettre dans ces conditions-là".

10:29 - Un reconfinement toute la semaine ? Pour Rémi Salomon, il faut "réduire les contacts au maximum" L'hypothèse d'un confinement strict sept jours sur sept est envisagée par l'exécutif, comme le rapporte BFMTV, mais est-ce la meilleure option sur le plan sanitaire ? Le président de la Commission médicale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Rémi Salomon, a donné son avis ce mercredi matin sur BFMTV, face à Jean-Jacques Bourdin. "Je pense qu'il faut réduire les contacts au maximum, donc si c'est un confinement le week-end, en semaine, le virus continue de circuler, les gens continuent de se voir au travail, les gens continuent de se voir dans les commerces", a-t-il estimé. Et d'ajouter : "On ne peut pas se contenter de mesures le week-end, ça n'aurait pas de sens. Il faut faire quelque chose pour la semaine aussi.[...] Je pense qu'il faut effectivement réduire les contacts sept jours sur sept".

10:15 - Pour le directeur des hôpitaux de Paris, il est temps de confiner l'Île-de-France Ce mercredi 17 mars, au micro de RTL, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, a insisté sur la nécessité de prendre de nouvelles mesures de restrictions pour les départements franciliens. Il estime que le "moment est venu" de prendre des mesures de confinement. "Le virus n'est pas sous contrôle, parce que le taux d'incidence est supérieur à 400, parce qu'il y a autant de malades en réanimation aujourd'hui qu'il y en avait au pic de la deuxième vague, quand ça commençait à redescendre. [...] Le moment est venu parce que ça ne commence pas du tout à descendre, on est plutôt dans une phase d'accélération, et le moment est venu pour permettre à l'ensemble des franciliens d'avoir accès aux soins et de se soigner". Et d'ajouter : "En période de calme, on a besoin en général de 1 000 places en réanimation pour toutes les maladies, là pour une seule maladie, il y a plus de patients que l'ensemble des places habituelles. [...] Si je me projette dans quinze jours, on aura entre 1 700 et 2 100 patients à la fin du mois, et si je mets une semaine de plus, au 6 avril, là on passe entre 2 000 et 2 800 patients en réanimation, c'est exactement la chose qu'on a eue du mal à prendre en charge il y a un an, début avril de l'année dernière".