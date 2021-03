"Confinement dans le Rhône et à Lyon : pas de reconfinement mais des restrictions"

Comme pour l'ensemble des départements sous surveillance renforcée mise à part le Pas-de-Calais, le confinement le week-end n'a pas été acté.

[Mis à jour le 5 mars à 14h22] Pas de reconfinement ce week-end du 6 mars pour le département du Rhône et sa métropole de Lyon, mais de nouvelles mesures actées par le Premier ministre Jean Castex pour tenter de juguler l'épidémie de coronavirus. Parmi elles, la fermeture de tous les centres commerciaux de plus de 10 000 m2 mais également l'extension du port du masque dans toutes les zones urbaines. Mesure peut être plus contraignante et notamment à Lyon, Jean Castex a annoncé des restrictions d'accès aux lieux extérieurs à fort potentiel d'affluence. Les quais, pris d'assaut le week-end dernier avec les températures printanières sont visés par le gouvernement. Cette décision va dans le sens des élus locaux du département puisque le préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes Pascal Mailhos, invité du JT de 19h de France 3 en début de semaine, avait évoqué la possibilité de fermer rapidement les quais de Lyon.

Alors que les centres commerciaux de plus de 20 000m² sont déjà fermés depuis plusieurs semaines, hormis les commerces alimentaires, la mesure s'est étendue aux commerces de 10 000m² dans le but de limiter drastiquement la circulation dans ces endroits très fréquentés. Seul, le click and collect est autorisé pour permettre aux enseignes de poursuivre leur activité.

Dans les hôpitaux la situation semble sous contrôle mais reste sur un plateau haut. Au 3 mars, les établissements de santé ont compté 60 nouvelles admissions liés au Covid-19, le chiffre reste dans les moyennes de ceux observés ces dernières semaines. Santé publique France fait tout de même état de 856 patients hospitalisés dans le Rhône dont 160 admis en service de réanimation. Outre le nombre d'hospitalisations, l'inquiétude est en partie due à la propagation des variants du virus reconnus plus contagieux. "Nous sommes à plus de 50% de variant (anglais), et ça c'est préoccupant parce que avec les connaissances que nous avons, le taux de reproductibilité est fort, et donc on pourrait avoir dans les jours ou semaines qui viennent, beaucoup de reproduction" a expliqué le préfet ce 2 mars.