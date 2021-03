Confinement à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône : bientôt inévitable ? Les chiffres inquiètent

Marseille et les Bouches-du-Rhône y ont échappé pour l'instant, mais le confinement nouvelle version pourrait bientôt devenir inévitable. Le point sur un éventuel reconfinement.

[Mis à jour le 22 mars 2021 à 11h29] Les Bouches-du-Rhône ne font pas partie des 16 départements assujettis à un nouveau confinement depuis quelques jours maintenant. Mais pour combien de temps ? Les Alpes-Maritimes presque voisines n'y ont pas échappé, compte tenu de la situation sanitaire, avec par exemple un taux d'incidence parmi les plus élevés de France (404 cas positifs au Covid-19 pour 100 000 habitants). Dans les Bouches-du-Rhône, les chiffres actuels ne sont pas beaucoup plus reluisants et surtout, on craint une dégradation des indicateurs dans les prochaines semaines. "On peut redouter que les autres régions basculent bientôt dans une situation très difficile avec la poussée du variant anglais", a prédit Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, dans le Journal du dimanche, estimant que "c'est maintenant qu'il faut agir et tester ailleurs l'impact de nouvelles mesures pour voir si elles marchent".

Si l'épidémiologiste ne cite pas directement Marseille et ses alentours, le site CovidTracker révèle que la pression hospitalière y est pire que lors de la première vague, au printemps 2020. 1 352 personnes sont hospitalisés dans le département, dont 280 en réanimation, selon les derniers chiffres disponibles. "En Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Paca, on n'a pas le droit à l'erreur. On frôle déjà les 100 % de saturation en réanimation", ajoute Arnaud Fontanet. Dans les deux premières régions citées, le confinement a déjà été instauré. "D'autres départements ou régions vont probablement connaître dans les prochaines semaines des mesures de restriction similaires à celles mises en place dans 16 départements", a prédit Olivier Guérin, également membre du Conseil scientifique, dans Nice-Matin.

Comme quasiment l'ensemble des élus locaux, la ville de Marseille ne souhaite pas avoir recours à un nouveau confinement. Interrogé courant mars à ce sujet dans les colonnes du JDD, le maire Benoit Payant a fait part de son scepticisme. "S'il était nécessaire demain de durcir les mesures, je ferais tout pour l'expliquer aux Marseillais. Mais je constate que le couvre-feu (...) ne donne pas de résultats et je ne suis pas sûr qu'un confinement (...) ait un impact. La question des contaminations se pose dans les transports en commun, à l'école, dans les supermarchés et au travail, pas quand on va marcher au bord de la mer le dimanche. Et combien de temps va-t‑on maintenir des restrictions qui seront de moins en moins comprises ?" s'interroge-t-il. "Je ne peux pas me résoudre à un nouveau confinement pour Marseille. Ça fait trop de dégâts. Parce qu'il frappe plus durement les plus fragiles, ma ville ne pourrait pas s'en relever" alerte-t-il.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Une chose est certaine, les potentielles nouvelles mesures seront prise en fonction de la dégradation des chiffres de l'épidémie du coronavirus dans la région. Au 22 mars, le taux d'incidence des Bouches-du-Rhône était de 314 cas pour 100 000 habitants, un chiffre au-dessus de la moyenne nationale (277) mais relativement stable depuis quelques jours. La tension hospitalière a explosé ces derniers jours. Dans le département, on observe un taux d'occupation des lits de réanimation proche des 100%, selon les données rassemblées par le site Covid Tracker.