Confinement en PACA : les Bouches-du-Rhône et le Var vont-ils rejoindre les Alpes-Maritimes ?

Le région Paca semble en sursis. Les taux d'incidence restent élevés et progressent dans certains départements. Au vu des chiffres, plutôt mauvais, l'hypothèse d'un confinement se rapproche dangereusement dans le Var et les Bouches-du-Rhône.

[Mis à jour le 24 mars 2021 à 15h10] Si la région Paca a échappé au confinement lors du discours de Jean Castex le 18 mars, elle est désormais sur le fil de rasoir. Certains des cinq départements encore à l'abri pourraient bientôt rejoindre les Alpes-Maritimes, reconfinées après trois week-ends passés sous cloche. Si la situation reste différente en fonction des territoires de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les indicateurs sanitaires prennent le chemin d'un rebond épidémique, à commencer par le Var et les Bouches-du-Rhône. A part dans les Hautes-Alpes, où l'incidence frôle mais ne dépasse pas le seuil d'alerte des 250 cas, les quatre autres départements sont largement au-dessus de cette limite et grimpent jusqu'à 347 cas pour 100 000 habitants.

La tension hospitalière est également très forte, avec des services de réanimation sur-fréquentés. Mais la progression du virus reste disparate, il ne devrait donc pas être question de confiner la région dans sa globalité, d'autant plus que le gouvernement semble parti pour rester sur sa ligne récemment engagée, celle de la territorialisation des mesures.

Globalement en région Paca, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 3113 patients le 23 mars 2021, avec 235 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 512 malades étaient en réanimation, avec 52 nouvelles entrées dans la journée. 6 462 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, soit 32 de plus en 24 heures et 30487 sont sorties de l'hôpital soit 255 de plus.

Marseille et les Bouches-du-Rhône ont donc échappé au confinement d'un nouveau genre instauré dans 16 départements, dont Paris. Pourtant, la cité phocéenne et ses alentours ont vu les indicateurs du Covid-19 se dégrader fortement... et se rapprocher de ceux des territoires soumis à une nouvelle mise sous cloche. Selon le dernier bilan du Covid dans les Bouches-du-Rhône daté du 23 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 358 patients, avec 101 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 284 malades sont en réanimation, avec 27 nouvelles entrées dans la journée. 2935 personnes sont mortes du coronavirus, soit 17 de plus en 24 heures et 16232 sont sorties de l'hôpital soit 136 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 23 mars 2021, à l'échelle régionale, était de 111,3%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 20 mars 2021 était de 7,3%, soit 0,0 points de plus/moins en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 335,9 cas pour 100 000 habitants, soit 0,9 points de plus/moins en 24 heures. Le R effectif mesuré le 18 mars 2021 dans la région était de 0,98.

Pour rappel, le département est classé en zone rouge et en vulnérabilité élevée. Alors que la tendance semble, à l'inverse, à la baisse dans les Alpes-Maritimes, seul département de la région Paca à être confiné, "d'autres départements ou régions vont probablement connaître dans les prochaines semaines des mesures de restriction similaires à celles mises en place dans 16 départements", estimait récemment Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique interrogé par Nice-Matin.

Dans le Var, les chiffres ne sont pas bons. Le taux d'incidence dépasse ceux de certains départements soumis au confinement nouvelle formule, avec 347 cas positifs pour 100 000 habitants. Dans les Alpes-Maritimes voisines, le taux poursuit sa lente descente (405). Alors forcément, l'inquiétude de la bascule se fait ressentir, d'autant que la pression hospitalière est très forte. A l'hôpital de Fréjus on constate des arrivées de patients plus jeunes et des temps d'hospitalisation plus longs. "On a, dans l'est-Var, doublé le nombre de lits en réanimation. Malgré cela, nous avons toujours un taux d'occupation des lits de réanimation qui est très élevé", alerte le Dr Michel Kaidomar, chef du service de réanimation, interrogé par France 2. Selon le dernier bilan du Covid en Var daté du 23 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 529 patients, avec 53 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 80 malades sont en réanimation, avec 12 nouvelles entrées dans la journée. 1111 personnes sont mortes du coronavirus, soit 5 de plus en 24 heures et 4522 sont sorties de l'hôpital soit 29 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 23 mars 2021, à l'échelle régionale, était de 111,3%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 20 mars 2021 était de 8,3%, soit -0,1 points de plus/moins en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 347,1 cas pour 100 000 habitants, soit -0,9 points de plus/moins en 24 heures. Le R effectif mesuré le 18 mars 2021 dans la région était de 0,98. Pour rappel, le département est classé en zone rouge et en vulnérabilité élevée.