VACCINATION ENFANT. Pour le conseil scientifique, il est "nécessaire d'envisager" la vaccination des enfants contre le Covid-19, dans le but d'atteindre l'immunité collective. Alors que les Etats-Unis viennent de l'autoriser pour les plus de 12 ans, la question se pose en France.

Tandis que les Etats-Unis s'apprêtent à débuter la vaccination des mineurs à partir de 12 ans, les autorités françaises évoquent de plus en plus cette éventualité. Dans un avis daté du 30 avril, non public mais que le quotidien Libération a pu consulter, le Conseil scientifique estime qu'il est "nécessaire d'envisager" la vaccination des mineurs. L'argument avancé est celui de l'immunité collective, qui ne pourrait être atteint sans que les enfants ne soient vaccinés : sans vacciner cette population, "un déficit de près de 7 millions de personnes par rapport à l'objectif de 51 millions" de personnes immunisées en France pourrait être observé. En outre, vacciner les enfants aurait aussi pour objectif de les protéger contre le coronavirus, et en particulier contre les formes graves du Covid-19.

Mais pourquoi la vaccination des enfants est-elle devenue un enjeu pour atteindre l'immunité collective ? Du fait de la circulation de variants et plus précisément de cette du variant dit "anglais", le pourcentage de personnes immunisées nécessaire pour endiguer la propagation du virus est estimé actuellement à 75% de la population française globale (plus que le pourcentage estimé auparavant). Pour rappel, l'institut Pasteur définit l'immunité collective comme "le pourcentage d'une population donnée qui est immunisée/protégée contre une infection à partir duquel un sujet infecté introduit dans cette population va transmettre le pathogène à moins d'une personne en moyenne, amenant de fait l'épidémie à l'extinction, car le pathogène rencontre trop de sujets protégés. Cette immunité de groupe, ou collective, peut être obtenue par l'infection naturelle ou par la vaccination (s'il existe un vaccin bien entendu)."

Selon le rapport du Conseil scientifique, "en considérant la vaccination des enfants et en se plaçant dans des conditions relativement optimistes (adhésion vaccinale de 80% et protection de 90% contre la maladie), on atteindrait tout juste l'immunité de groupe". Le gouvernement s'est fixé l'objectif de 20 millions de vaccinations d'ici le 15 mai, et selon Stanislas Niox-Château, interviewé par le JDD, cet objectif sera franchi le 17 mai. Ce dimanche, la France avait vacciné 17,8 millions de personnes.

Pour Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale interrogé par Libération, "en termes d'immunité collective, il est logique de vacciner les enfants". Selon lui, le but n'est pas forcément de "protéger" les enfants contre le virus car ces derniers sont peu enclins à développer des formes graves, mais plus "pour limiter la diffusion du virus à leurs grands-parents". Problème, il faut sensibiliser les jeunes et les convaincre. Pour Alain Fischer "les plus jeunes ne sont pas tous convaincus de l'intérêt de se faire vacciner. Ce sont eux que nous devons convaincre, pour eux et leurs proches" explique-t-il.

Pour le Dr Chantal Aubert-Fourmy, interrogée par les Echos, il y a un enjeu éthique à la vaccination des enfants : "C'est un problème éthique dont il faut débattre : les 12/18 ans sont des réservoirs asymptomatiques, mais ils s'autoalimentent, il va donc falloir se pencher sur eux si on veut arriver à endiguer l'épidémie. (...) L'intérêt pour eux de se faire vacciner n'est pas forcément flagrant, il s'agit plutôt de protéger les adultes ".

Le Canada a autorisé la vaccination des mineurs âgés de plus de 12 ans depuis le mercredi 5 mai. Ce lundi 10 mai, les Etats-Unis à leur tour ont décidé d'autoriser cette vaccination pour les plus de 12 ans, suite aux conclusions d'une étude menée à partir du vaccin Pfizer. Cet essai clinique mené sur 2000 jeunes âgés de 12 à 15 ans conclut que les adolescents de cette tranche d'âge répondent aussi bien voire mieux que les jeunes adultes, avec 100% d'immunité contre le Covid-19 (aucun des 1005 participants ayant reçu le vaccin n'a contracté le coronavirus, contre 16 des 978 enfants du groupe placebo), et une tolérance globalement "bonne", avec des effets secondaires comparables à ceux des autres personnes vaccinées.

Janet Woodcock, directrice temporaire de la FDA (Food and drug administration, ou agence américaine du médicament), a présenté cette décision comme "un pas important dans la lutte contre la pandémie de Covid-19". Concrètement, les jeunes américains pourront accéder à la vaccination à compter du jeudi 13 mai. Dans la foulée, Israël a annoncé également autoriser la vaccination des mineurs de plus de 12 ans, selon the Times of Isreal.

Pour l'heure, en France et plus largement en Europe, aucun vaccin n'est éligible aux enfants. Fin avril, Pfizer/BioNTech a déposé auprès de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, une autorisation d'étendre la vaccination aux jeunes âgés de 12 à 15 ans. L'EMA devrait rendre son avis sur la question en juin, selon le JDD. En attendant, les vaccins à ARN messagers, c'est-à-dire les sérums Pfizer et Moderna, sont autorisés en Europe pour les mineurs âgés de plus de 16 ans.

D'autres laboratoires procèdent actuellement à des essais cliniques afin d'obtenir l'autorisation des autorités sanitaires pour une administration aux mineurs, comme Moderna avec KidCOVE, Johnson & Johnson ou encore Novavax (qui n'est pas non plus disponible pour les adultes actuellement). Pfizer/BioNTech espèrent déposer une demande d'autorisation de vacciner les enfants âgés de 2 à 11 ans en septembre prochain, et une demande similaire pour ceux âgés de 6 mois à 2 ans au cours du quatrième trimestre 2021, rapporte 20 Minutes.

Emmanuel Macron y tient, la vaccination ne doit pas être obligatoire mais fortement recommandée afin de retrouver le plus vite possible une vie normale. Pour les enfants, la tendance semble être la même. Agnès Pannier-Runacher a précisé sur Europe 1 qu'il n'était pas question de rendre obligatoire cette vaccination (lorsqu'elle sera disponible) dans la mesure où elle ne l'est pas pour les adultes.