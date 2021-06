Vaccination des enfants : ouverte aux 12-18 ans le 15 juin, avec quel vaccin ?

VACCINATION ENFANTS ET ADOS. En visite dans le Lot, ce mercredi, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination aux jeunes de 12 à 18 ans dès le 15 juin. Pour l'heure, 50 % des adultes ont été au moins primo-vaccinés.

[Mis à jour le 2 juin à 18h45] La vaccination contre le Covid-19 prend un coup d'accélérateur. A partir du 15 juin, les adolescents de 12-18 ans pourront se faire vacciner. Objectif de l'exécutif : vacciner un maximum de Français avant l'été, a annoncé Emmanuel Macron au cours d'un déplacement dans le Lot, ce mercredi. Avec quel vaccin ? Il y a seulement quelques jours, l'Agence européenne du médicament a élargi l'accès au vaccin Pfizer aux jeunes de 12 à 15 ans. "Pour les 16-17 ans, on a toutes les autorisations possibles, en tout cas pour le vaccin Pfizer. Donc je pense que c'est une affaire de jours", avait déclaré le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale contre le Covid-19, au cours d'une interview accordée à LCI. C'est donc chose faite : la France va très prochainement rejoindre les autres pays ayant autorisé la vaccination des enfants, dont les États-Unis, le Canada, Singapour ou encore nos voisins directs, l'Allemagne et l'Italie.

La question se pose : les parents d'adolescents donneront-ils leur accord pour vacciner leurs enfants ? Certains parents envisagent de faire vacciner leurs enfants contre le coronavirus pour différentes raisons comme la possibilité de voyager à nouveau par exemple. Olivier Véran, le ministre de la Santé, est attendu sur TF1 ce mercredi à 20 heures. Le sujet a été abordé en conseil de défense sanitaire dans la matinée, alors que l'exécutif prépare d'ores et déjà sa campagne vaccinale pour l'été. La Haute autorité de santé doit se prononcer sur ce dossier dans les heures ou les jours à venir.

Selon l'Institut Pasteur, il faudrait atteindre 90% de la population vaccinée (et non 70% comme on le pensait précédemment) pour obtenir les effets de l'immunité collective. Or, d'après Rémi Salomon, pédiatre et président de la commission médicale des Hôpitaux de Paris, il est peu probable que suffisamment de Français soient volontaires pour se faire vacciner. Dans les colonnes du Parisien, il évoque donc la vaccination des adolescents comme issue possible : "Il pourrait rester 20 à 30 % de réticents. Si on veut se débarrasser du virus, il faudra vacciner les ados. Sans eux, je crains que ce ne soit difficile." Et de poursuivre : "Si on prend cette décision, c'est moins pour les protéger que pour protéger les autres. C'est ce qu'on appelle l'effet altruiste."

L'Académie nationale de médecine a publié un communiqué la semaine dernière dans lequel elle réclame une obligation de vaccination contre le coronavirus pour un certain nombre de professions, pour les étudiants, mais aussi pour les enfants. Toutefois pour le moment, le gouvernement n'a pas communiqué en ce sens et ne devrait pas imposer à tous la vaccination. Selon l'Académie, "l'extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants devra être envisagée dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge. Nécessaire pour l'acquisition d'une immunité collective, cet élargissement rencontrera un autre obstacle à surmonter : la réticence de parents qui ne manqueront pas d'objecter que la Covid-19 est généralement bénigne dans le jeune âge. (...) Avec un taux d'efficacité de 90 à 95% contre les formes graves de la Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France contre le SARS-CoV-2 remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale face à une épidémie redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée."

Pour le moment, les seuls mineurs qui pouvaient se faire vacciner contre le Covid-19 étaient les adolescents de plus de 16 ans atteints de maladies graves. Mardi, l'Académie nationale de médecine s'était déjà prononcée en faveur de la vaccination des adolescents et des enfants "dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge", "nécessaire pour l'acquisition d'une immunité collective", comme le rapporte LCI. Aux États-Unis et au Canada, les autorités ont autorisé la vaccination des mineurs à partir de 12 ans également, avec le vaccin Pfizer/BioNTech. En Allemagne, la vaccination des adolescents contre le coronavirus débutera le 7 juin.

Dans le même temps, l'Académie nationale de médecine a publié un communiqué dans lequel elle réclame une obligation de vaccination contre le coronavirus pour un certain nombre de professions, pour les étudiants, mais aussi pour les enfants. Selon l'Académie, "l'extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants devra être envisagée dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge. Nécessaire pour l'acquisition d'une immunité collective, cet élargissement rencontrera un autre obstacle à surmonter : la réticence de parents qui ne manqueront pas d'objecter que la Covid-19 est généralement bénigne dans le jeune âge."

Lors d'une précédente interview accordée à Libération, Alain Fischer avait lui aussi souligné que la vaccination des enfants serait "logique en termes d'immunité collective". Selon lui, le but n'est pas forcément de "protéger" les enfants contre le virus car ces derniers sont peu enclins à développer des formes graves, mais plus "pour limiter la diffusion du virus à leurs grands-parents".

L'Académie nationale de médecine rappelle aussi dans son communiqué qu'une telle obligation a déjà été mise en place pour d'autres vaccins : "Cette mesure a été appliquée en France pour la variole (1902-1984), la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la tuberculose (1950-2007), la poliomyélite (1964), et étendue en 2017 pour 11 vaccins du nourrisson. Elle s'impose dans tous les cas où une vaccination efficace permet d'éliminer une maladie répandue, sévère et souvent mortelle. Avec un taux d'efficacité de 90 à 95% contre les formes graves de la Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France contre le SARS-CoV-2 remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale face à une épidémie redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée."

Pour le Dr Chantal Aubert-Fourmy, interrogée par les Echos, il y a un enjeu éthique à la vaccination des enfants : "C'est un problème éthique dont il faut débattre : les 12/18 ans sont des réservoirs asymptomatiques, mais ils s'autoalimentent, il va donc falloir se pencher sur eux si on veut arriver à endiguer l'épidémie. (...) L'intérêt pour eux de se faire vacciner n'est pas forcément flagrant, il s'agit plutôt de protéger les adultes ". Plus tôt dans l'année, Emmanuel Macron indiquait que la vaccination ne doit pas être obligatoire mais fortement recommandée afin de retrouver le plus vite possible une vie normale, pour tous. Concernant les enfants, Agnès Pannier-Runacher précisait sur Europe 1 qu'il n'était pas question de rendre obligatoire cette vaccination dans la mesure où elle ne l'est pas pour les adultes.

Le Canada a autorisé la vaccination des mineurs âgés de plus de 12 ans depuis le mercredi 5 mai. Ce lundi 10 mai, les Etats-Unis à leur tour ont décidé d'autoriser cette vaccination pour les plus de 12 ans, suite aux conclusions d'une étude menée à partir du vaccin Pfizer. Cet essai clinique mené sur 2000 jeunes âgés de 12 à 15 ans conclut que les adolescents de cette tranche d'âge répondent aussi bien voire mieux que les jeunes adultes, avec 100% d'immunité contre le Covid-19 (aucun des 1005 participants ayant reçu le vaccin n'a contracté le coronavirus, contre 16 des 978 enfants du groupe placebo), et une tolérance globalement "bonne", avec des effets secondaires comparables à ceux des autres personnes vaccinées.

Janet Woodcock, directrice temporaire de la FDA (Food and drug administration, ou agence américaine du médicament), a présenté cette décision comme "un pas important dans la lutte contre la pandémie de Covid-19". Concrètement, les jeunes Américains pourront accéder à la vaccination à compter du jeudi 13 mai. Dans la foulée, Israël a annoncé également autoriser la vaccination des mineurs de plus de 12 ans, selon the Times of Isreal.

Le 28 mai, Pfizer/BioNTech a obtenu auprès de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, une autorisation d'étendre la vaccination aux jeunes âgés de 12 à 15 ans. En attendant, les vaccins à ARN messagers, c'est-à-dire les sérums Pfizer et Moderna, sont autorisés en Europe pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, en cas de comorbidité. Début juin, Moderna déposera aussi une demande d'autorisation pour les mineurs à partir de 12 ans, suite à des essais cliniques qui ont démontré la "haute efficacité" de son vaccin sur cette tranche d'âge.

Le 25 mai, Moderna a en effet publié les conclusions d'une étude réalisée sur 3700 participants américains âgés de 12 à 17 ans. Stéphane Bancel, patron de Moderna, a déclaré dans un communiqué : "Nous sommes encouragés que le vaccin se soit révélé hautement efficace pour prévenir le Covid-19 chez les adolescents." Le communiqué précise qu'"après deux doses, aucun cas de Covid-19 n'a été observé dans le groupe vacciné contre 4 cas dans le groupe placebo, résultant en une efficacité du vaccin de 100% 14 jours après la seconde dose", et après une dose, une efficacité de 93% a été observée. En outre, le vaccin présente selon cette étude une bonne tolérance et des effets secondaires similaires à ceux observés chez les adultes. Des données encourageantes pour ce laboratoire, qui présentera début juin une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et devant les instances compétentes dans le monde, comme l'indique le Figaro.

D'autres laboratoires procèdent actuellement à des essais cliniques afin d'obtenir l'autorisation des autorités sanitaires pour une administration aux mineurs, Johnson & Johnson ou encore Novavax (qui n'est pas non plus disponible pour les adultes actuellement). Pfizer/BioNTech espèrent déposer une demande d'autorisation de vacciner les enfants âgés de 2 à 11 ans en septembre prochain, et une demande similaire pour ceux âgés de 6 mois à 2 ans au cours du quatrième trimestre 2021, rapporte 20 Minutes.