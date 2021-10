Vaccination des enfants : Pfizer et Moderna bientôt disponibles ?

VACCINATION ENFANTS ET ADOS. Si en France la vaccination des enfants n'est pas encore actée, aux Etats-Unis le processus est enclenché et les premières doses pourraient être administrées dès le mois de novembre.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 15h59] La vaccination des enfants n'est pas à l'ordre du jour en France, même si le gouvernement se tient au courant des différentes études. En revanche, aux Etats-Unis, le processus est lancé depuis plusieurs semaines et les premières injections pourraient être réalisées dans les prochains jours. Selon le Dr Anthony Fauci, principal conseiller médical du gouvernement, les enfants de cinq à onze ans pourront être vaccinés contre le Covid-19 entre le début et la mi-novembre. Pour rappel, un comité d'examen de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a estimé la semaine dernière que les vaccins Pfizer-BioNTech présentaient plus d'avantages que de risques pour cette tranche d'âge. Les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC) devraient donner leur feu vert la semaine prochaine. "Si tout va bien, et que nous obtenons l'approbation réglementaire et la recommandation des CDC, il est tout à fait possible, voire très probable, que les vaccins soient disponibles pour les enfants de cinq à onze ans dans la première ou les deux premières semaines de novembre".

Le vaccin Moderna entre également dans la course puisque le laboratoire a dévoilé des résultats positifs pour son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants de 6 à 11 ans. Il devrait présenter ces données aux régulateurs dans le monde "à court terme" en vue d'une autorisation. Les essais cliniques menés sur plus de 4 700 enfants de cette tranche d'âge ont montré une réponse immunitaire "robuste" en termes de niveaux d'anticorps et un "profil de sécurité favorable", a déclaré Moderna dans un communiqué.

De son côté, l'Académie nationale de médecine a publié un communiqué au printemps dans lequel elle réclame une obligation de vaccination contre le coronavirus pour un certain nombre de professions, pour les étudiants, mais aussi pour les enfants. Selon l'Académie, "l'extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants doit être envisagée dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge"

L'Académie nationale de médecine rappelait aussi dans son communiqué qu'une telle obligation a déjà été mise en place pour d'autres vaccins : "Cette mesure a été appliquée en France pour la variole (1902-1984), la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la tuberculose (1950-2007), la poliomyélite (1964), et étendue en 2017 pour 11 vaccins du nourrisson. Elle s'impose dans tous les cas où une vaccination efficace permet d'éliminer une maladie répandue, sévère et souvent mortelle. Avec un taux d'efficacité de 90 à 95% contre les formes graves de la Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France contre le SARS-CoV-2 remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale face à une épidémie redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée."

En plus des Etats-Unis qui vont commencer la vaccination dans les prochains jours, le Cambodge a commencé ce vendredi 17 septembre à vacciner les enfants dès l'âge de six ans contre le coronavirus, bien que l'OMS n'ait encore approuvé aucun vaccin pour les moins de 12 ans. La Chine a autorisé l'utilisation de son vaccin chez les mineurs et le pays l'a déjà injecté à des millions d'enfants entre 3 et 17 ans. Depuis aout dernier, Israël vaccine les 5-11 ans à risque. Le 3 septembre, Cuba est devenu le premier pays à ouvrir en masse la vaccination pour les plus jeunes. Les 2-18 ans peuvent donc recevoir une dose de vaccin, une condition fixée par le gouvernement cubain avant de rouvrir les écoles.

Pfizer a été le premier vaccin a recevoir l'aval des autorités. Le comité d'examen de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a estimé mi octobre que les vaccins Pfizer-BioNTech présentaient plus d'avantages que de risques pour cette tranche d'âge. Pfizer a présenté les résultats d'un essai clinique ayant démontré une efficacité de 90,7 % du vaccin pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez les 5 à 11 ans. Moderna en est encore dans la phase III de son essai clinique mais les premiers résultats sont prometteurs et une demande d'autorisation a été formulée.