Le 2 novembre 2020, l'ISS a célébré 20 ans de présence humaine (sans interruption) dans l'espace. Et maintenant ? Si la Station spatiale internationale "peut manquer de nouveauté", a reconnu Thomas Pesquet auprès de l'AFP, "on est là pour faire de la science" et "on n'a clairement pas fait le tour de la recherche". Et de rappeler : "L'ISS, c'est un laboratoire donnant accès à des phénomènes scientifiques inaccessibles sur Terre à cause de la gravité". Le point clé de cette mission ? Le spationaute emporte en orbite des cellules souches de cerveau. Objectif : étudier leur vieillissement accéléré dans l'espace [également à l'oeuvre chez les astronautes, mais de façon réversible, NDLR]. La mission "Alpha" doit aussi permettre d'élaborer de futures missions vers la Lune et Mars.