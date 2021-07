Covid en Haute-Garonne : où en est le virus ? Des restrictions annoncées ?

Dans le département de la Haute-Garonne et dans la région de Toulouse, la situation sanitaire se dégrade et des restrictions pourraient être mise en place.

Zone touristique au même titre que les Pyrénées-Orientales et la Charente-Maritime, le département de la Haute-Garonne voit sa situation sanitaire se dégrader depuis plusieurs jours. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, le taux d'incidence est proche du seuil d'alerte fixé par Emmanuel Macron (200) avec 165 cas pour 100 000 habitants. Depuis ce mardi 20 juillet, le préfet a décidé de rétablir le port du masque obligatoire en extérieur dans l'ensemble du département pour les lieux les plus fréquentés et avec une restriction supplémentaire pour Toulouse puisque ce dernier est obligatoire dans l'hyper-centre de 9h à 3h du matin.

Selon les dernières données de Santé publique France datant du 20 juillet, le département de la Haute-Garonne enregistre un taux d'incidence de 165 cas pour 100 000 habitants. Le 16 juillet dernier, sur une semaine glissante, le taux d'incidence chez les 20-29 ans s'élevait à 336 cas pour 100 000 habitants soit le double que lors du dernier relevé. Le préfet Etienne Guyot a également expliqué lors d'un point presse ce 19 juillet que le taux d'incidence avait augmenté "de 71,5 % en 3 jours".

En Haute-Garonne, la tension hospitalière est "seulement" de 7% selon les dernières données de Santé publique France, mais dans le détail, le département enregistre tout de même, en 24h, 125 hospitalisations dont 15 personnes en réanimation.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Le couvre-feu nocturne pourrait être une prochaine étape si la situation venait à se détériorer. Mais pour l'heure, il n'est pas encore question de rétablir ce dernier. En revanche, la fermeture des bars et des restaurants à 23h comme dans le département dans les Pyrénées-Orientales pourrait être une mesure intermédiaire choisie par les autorités locales afin d'endiguer cette reprise épidémique.