Champignon noir et Covid : est-il présent en France ? Quels sont les symptômes ?

En Inde, une rarissime maladie a déjà fait plusieurs milliers de morts après une infection au coronavirus. Quels sont les symptômes, peut-il venir en France... Voici ce qu'on sait.

Une mutation du coronavirus ? Non, mais une pandémie dans la pandémie. En Inde, près de 45 000 cas de la maladie "champignon noir" ont été enregistrés ces deux derniers mois à la suite d'une infection au coronavirus. Déjà particulièrement touché par la pandémie et foyer du fameux variant Delta, le pays fait face à une nouvelle catastrophe sanitaire avec cette maladie très rare. Cette infection se développe principalement chez les personnes guéries ou contaminées par le Sars-CoV-2, plus particulièrement, chez ceux atteints de diabète mal équilibré ou étant immunodéprimés (VIH, leucémie). Certains médecins indiens ont notamment constaté que les personnes infectées avaient été traité à l'aide de stéroïdes.

Cette maladie se développe principalement au niveau des yeux, du nez, des sinus, des poumons et peut atteindre le cerveau. Elle provoque des nécroses et des taches noires à cause de plusieurs micro-organismes fongiques présents dans l'air et sur les surfaces. Les principaux symptômes sont la fièvre, la douleur au niveau du nez, un gonflement du visage autour des plaies.

Oui, et son taux de mortalité est assez élevé puisque près de 50% des infections du champignon noir sont mortelles. Problème, cette maladie se soigne avec un puissant médicament antifongique qui est très peu disponible en ce moment dans le pays alors que l'injection intraveineuse du médicament doit être administrée tous les jours pendant huit semaines maximum. Les chirurgiens peuvent souvent être amenés à procéder à l'ablation des yeux, du nez et de la mâchoire de certains patients pour éviter que l'infection n'atteigne le cerveau...

Oui elle est présente, mais ce champignon est présent partout dans l'environnement que ce soit sur les plantes, les insectes ou encore les animaux... En revanche les formes graves sont rares car la maladie attaque souvent les personnes en très mauvaise santé. On recense une cinquantaine de cas par an dans notre pays et sa propagation est improbable grâce à la propreté de nos hôpitaux.