"Nouvelle loi Covid : pass sanitaire, soignants non vaccinés... Voici les mesures du projet"

LOI COVID. Quelles seront les nouvelles réglementations pour lutter contre le Covid-19 à l'avenir en France ? Les parlementaires ont trouvé un accord sur le projet de loi sanitaire en commission mixte paritaire.

[Mise à jour le 21 juillet à 17h09] Le texte de "loi Covid", présenté par le gouvernement au début du mois et dont une première version a été adoptée par l'Assemblée a été retouché par les sénateurs, qui ont voté un nouveau projet de loi par 189 voix contre 33 le 20 juillet. Les groupe PS, EELV er RDSE se sont abstenus. La principale modification tient en ceci : il y aura bien un recours possible à un contrôle sanitaire aux frontières, disposition qu'avait supprimée l'Assemblée nationale. Jeudi 21 juillet, le texte des sénateurs a été l'objet d'une discussion en commission mixte paritaire, c'est-à-dire en séance parlementaire réunissant une délégation de députés et de sénateurs pour trouver un compromis. Le texte de compromis trouvé doit être voté une dernière fois par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Que retenir de cette loi ?

Cette loi, succincte comprend un allégement conséquent de la plupart des dispositifs de lutte contre le virus. Cette nouvelle loi "de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre le Covid-19" n'est toutefois pas contraignante. Le gouvernement n'entend pas remettre en place des mesures drastiques et mise pour l'heure sur le levier incitatif. François Braun, le ministre de la Santé, l'a confirmé dans les colonnes du Parisien, privilégiant le civisme de la population : "Je veux faire comprendre à nos concitoyens qu'il est important de se protéger face au virus, mais on ne va pas refaire une loi à chaque fois qu'il y a une vague. Nous devons réussir à ajuster nos comportements quand la circulation virale reprend. Nous aurons d'autres vagues, les scientifiques nous le disent. Après, si un variant nouveau dangereux faisait son apparition…"

Que prévoit le nouveau projet de loi contre le Covid ?

Le nouveau projet de loi "de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre le Covid-19" est examiné par les parlementaires. Les députés ont donc voté une première mouture dans la nuit du 12 au 13 juillet, après des débats tumultueux. Mais le texte validé en fin de compte ne ressemblait plus beaucoup à celui proposé par le gouvernement. Seul était resté le premier article, qui prévoit la fin de l'Etat d'urgence et la prolongation de la collecte et du traitement informatique des données de dépistage et de cas contacts : cette collecte sera autorisée jusqu'au 31 janvier 2023 (contre le 31 mars 2023, date initialement prévue par le texte du gouvernement) si la loi est définitivement adoptée.

Faudra-t-il un pass sanitaire aux frontières ?

L'article qui prévoyait la possible mise en place d'un "pass frontière", sorte de pass sanitaire aux frontières nationales, a été rejeté par une large partie des députés de la gauche, du Rassemblement national et des Républicains. La mesure n'a donc pas été votée. De quoi indigner Elisabeth Borne, qui avait écrit sur Twitter : "L'heure est grave. En s'alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid LFI, les LR et le RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus."

De son côté, l'opposition à l'Assemblée s'est insurgée contre le refus de la majorité de réintégrer les 15 000 soignants suspendus en 2021 pour avoir refusé de se faire vacciner.

Les sénateurs ont fait évoluer le texte, sans certitude qu'il soit définitivement adopté. Dans sa version retouchée (mais donc non définitive), le projet de loi instaure un dispositif spécial : pour les voyageurs étrangers entrant en France, un test négatif pourrait être exigé en cas d'apparition d'un nouveau variant jugé dangereux. La possibilité d'un contrôle pour les personnes venant des DOM-TOM a été également ajoutée, il pourrait être instauré si se manifeste un "risque de saturation " du système de santé ultramarin. Le texte ne prévoit aucune nécessité de présenter un document justifiant une vaccination ou de rétablissement Covid pour entrer en France.

La commission mixte paritaire a validé cette version sénatoriale, à une exception près : dans sa nouvelle mouture, le projet de loi rétablit la possibilité d'exiger un test PCR pour les mineurs de plus de 12 ans aux frontières, ainsi que pour les déplacements entre l'Outre-mer et l'hexagone.

Du nouveau sur le port du masque ?

Le projet de loi ne prévoit aucun retour du masque ni aucune nouvelle obligation de vaccination. Mais, à l'heure actuelle, rien n'est définitivement acté.

Que signifie la fin de l'état d'urgence sanitaire ?

La nouvelle loi Covid va entériner une décision à laquelle consente l'immense majorité des parlementaires : l'état d'urgence sanitaire, voté dès le 23 mars 2020, prendra fin le 31 juillet 2022, après de multiples prolongations. Cette situation particulière permettait au gouvernement de prendre des mesures d'exception concernant la restriction des libertés de déplacements, notamment les confinements et les couvre-feux, ou encore la mise en place d'un pass sanitaire ou vaccinal. Avec la fin de cet état d'urgence sanitaire, le gouvernement se verra réduire le champ des possibles pour lutter contre la pandémie de Covid-19 : il ne pourra plus, par exemple, rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics, ou encore décréter de jauges maximales dans certains lieux.

Les soignants non-vaccinés seront-ils réintégrés ?

Suspendus en 2021 parce qu'ils refusaient de se faire vacciner contre le Covid-19, environ 15 000 soignants ne peuvent toujours pas exercer. A l'Assemblée nationale, les députés de la France insoumise et du Rassemblement national ont soutenu leur réintégration, pointant les carences en personnel de l'hôpital public. Sur ce point très sensible, les sénateurs ont fait évoluer le projet de loi, en confiant le soin de trancher à la Haute autorité de santé (un point validé par la commission mixte paritaire) : si cette instance se prononce en faveur de leur réintégration, les soignants non vaccinés seront "immédiatement" de retour à leur poste. Rappelons que le gouvernement tient une ligne sur ce point : faire confiance aux instances scientifiques. L'Académie de médecine s'est déjà dite opposée à la réintégration des personnels de santé suspendus, pointant leur irresponsabilité en la matière face aux risques qu'ils laisseraient prendre à leurs patients.