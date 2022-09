Variant Centaure du Covid-19 : le nouveau sous-variant BA.2.75.2 est né, ce que l'on sait

VARIANT COVID. Le variant BA.2.75.2 dit Centaure a donné naissance à une nouvelle mutation du Covid-19 : le variant BA.2.75.2. Les scientifiques craignent sa capacité à résister aux anticorps. Que sait-on de cette mutation ?

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 16h19] Le variant Centaure, ou BA.2.75 de son nom scientifique, détecté en juillet 2022 apparaissait comme une menace. Jusqu'à ce que cette mutation donne naissance à un nouveau sous-lignage du virus du Covid-19 : le variant BA.2.75.2. Le petit nouveau de la grande famille du coronavirus arrive avec trois mutations sur la protéine Spike, notamment à des positions déterminantes de la capacité d'un variant à échapper à la réponse immunitaire créée par les vaccins et les anticorps. Le sous-variant BA.2.75.2 présenterait ainsi une "capacité importante à échapper à l'action neutralisante des anticorps" et une résistance "cinq fois supérieure à celle observée chez BA.5", écrit le médecin et chroniqueur pour Le Monde, Marc Gozlan qui cite une étude du chercheur suédois Ben Murell confortée par la publication de chercheurs diffusée le 16 septembre 2022 sur la plateforme de prépublication bioRxiv.

Le sous-variant BA.2.75.2 est a priori susceptible de se développer partout où sa grande sœur, la mutation Centaure, a été détectée. Découvert en Inde en juillet dernier, le variant Centaure s'est étendu à plusieurs pays européens dont l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne mais n'est pas arrivé jusqu'en France.

Que sait-on du variant BA.2.75.2 du Covid-19 ?

BA.2.75.2 est comme beaucoup de mutations avant lui un variant issu d'un sous-lignage d'Omicron. Il présente trois mutations sur la protéine Spyke qui poussent les scientifiques à croire dans sa "profonde capacité d'évasion immunitaire", c'est-à-dire en sa faculté à échapper à l'action des anticorps qu'a développé la population générale.

Les variants Centaure et BA.2.75.2 circulent-ils en France ?

Le variant Centaure surveillé de près par les autorités scientifiques dont la Haute Autorité de Santé n'a pas encore percé les frontières françaises même s'il s'est implanté chez des pays européens voisins tels que l'Allemagne, l'Espagne ou le Royaume-Uni. La mutation d'Omicron circule surtout en Inde, là où elle a été détectée, et dans quelques pays à travers le monde comme les Etats-Unis, le Chili ou l'Australie. Si le variant Centaure n'est pas encore en France, la HAS continue de garder un œil sur sa propagation et se tient prête à devoir faire face à cette nouvelle mutation nous le confiait Dominique le Guludec, présidente de la HAS début septembre. Le sous-variant BA.2.75.2 n'a lui non plus pas fait son trou en France selon les observations des autorités scientifiques.

Quels sont les particularités du variant Centaure du Covid-19 ?

Le variant Centaure a révélé peu de ses secrets. Découvert en juillet 2022, les scientifiques commencent à constituer une base de données et à tirer leurs premières conclusions qui semblent traduire une plus forte résistance du virus à la réponse immunitaire permise par les vaccins. En revanche, les hypothèses concernant la contagiosité du variant BA.2.75.2 et sa transmissibilité accrue n'ont pas pu être étayées. La donnée qui interroge et sur laquelle les scientifiques sont attentifs est la dangerosité du virus mais il est encore impossible de répondre à cette question selon l'Organisation mondiale de la Santé qui surveille de près la nouvelle version du Covid-19.

Les virologues ont toutefois remarqué un nombre important de mutations, neuf en tout, sur le variant Centaure notamment sur la protéine Spike qui est responsable de la capacité du virus à pénétrer et donc à infecter les cellules humaines. "Ce ne sont pas tant les mutations exactes, mais plutôt le nombre et les combinaisons" qui inquiètent, précisait Tom Peacock, virologue à l'Imperial College de Londres au Guardian le 13 juillet. Et d'ajouter : "Il est difficile de prédire l'effet de tant de mutations qui apparaissant ensemble. Cela donne au virus une propriété un peu "générique" où la somme des parties pourrait être pire que les parties individuellement". Certains chercheurs comme le professeur d'épidémiologie Arnaud Fontanet estimait cet été que le variant Centaure ou ses mutations dérivées pouvaient être à l'origine de la huitième vague annoncée pour cet automne

Quels sont les symptômes du variant Centaure ?

D'après l'OMS il est encore trop tôt pour savoir si le variant Centaure est plus sévère que les précédentes mutations du Covid-19. Un discours dont les grandes lignes avaient été reprises par le docteur Indrajit Hazarika, le représentant de l'OMS à Maurice, le 11 juillet sur Radio Plus rapportait le site d'information mauricien Defimédia. Le spécialiste estimait toutefois "probable que l'infection causée par ce sous-variant soit légère ou asymptomatique". Pourtant dans la même interview il constatait la hausse rapide du nombre d'hospitalisations pour Covid-19 depuis l'arrivée du variant Centaure.