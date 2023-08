Abayas et qamis : des vêtements religieux ? Peut-on vraiment les interdire à l'école ?

Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, a mis fin à l'ambiguïté sur le port des abayas à l'école. Il a annoncé l'interdiction pure et simple de ce vêtement traditionnel.

[Mis à jour le 28 août 2023 à 15h10] Le port de l'abaya ne sera plus autorisé à l'école. L'annonce a été faite par Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, sur le plateau du 20h de TF1, le dimanche 27 août, et confirmé le lendemain en conférence de presse. Cette décision intervient après des débats enflammés sur la présence croissante de ces longues robes d'origine arabe dans les écoles françaises. Le ministre a ainsi répondu à l'appel des chefs d'établissements scolaires en quête de clarification sur cette question épineuse.

L'abaya, cette tenue portée par-dessus les vêtements, a suscité un vif débat quant à sa signification religieuse en France. Si les experts ne s'accordent pas tous sur leur interprétation, Gabriel Attal a tranché en faveur d'une position claire. Selon le locataire de la rue de Grenelle, le port de l'abaya à l'école constitue un "geste religieux, visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'École". L'interdiction du port de l'abaya vise, selon le ministre, à préserver la laïcité dans les écoles et à éviter toute identification religieuse des élèves au sein des salles de classe.

Le port de tenues religieuses comme l'abaya serait en augmentation dans les écoles

La controverse entourant l'abaya s'est amplifiée au cours des derniers mois. Selon l'AFP, une note des services de l'État révélait une augmentation de plus de 150% du port de signes et tenues religieuses tout au long de la dernière année scolaire. Les arguments diffèrent quant à la nature religieuse de l'abaya. Pap Ndiaye, ancien ministre de l'Éducation nationale, estimait que l'interprétation d'un vêtement religieux ne pouvait pas se réduire à des éléments tels que la longueur ou la couleur de la robe. Pour lui, il s'agit d'un ensemble de signes qui doivent être pris en compte.

Anne-Laure Zwilling, anthropologue des religions au CNRS, soulignait auprès de Franceinfo que "si l'abaya était un vêtement religieux, toutes les musulmanes devraient la porter". L'abaya n'est pas mentionnée dans les textes religieux musulmans et ne fait pas partie de la pratique de tous les musulmans. L'abaya n'est pas reconnue comme un signe religieux par le Conseil français du culte musulman.

Néanmoins, le port de l'abaya a cristallisé les tensions dans les établissements scolaires, car certains élèves le choisissent pour des motifs religieux. La question est complexe car elle se situe dans une zone grise de la loi de 2004, qui interdit "le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse". Certains estiment que l'abaya, tout comme le qamis, une tenue similaire réservée aux hommes, sont des marqueurs religieux. La rentrée scolaire qui se profile permettra de mesurer l'impact concret de la décision de Gabriel Attal. Les écoles seront scrutées de près pour voir comment cette interdiction de l'abaya sera mise en œuvre et si elle parviendra à apaiser les tensions entourant cette question délicate.

Gabriel Attal s'est montré ferme sur l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Mais alors que le caractère religieux du vêtement ne fait pas consensus, comment compte-t-il s'y prendre ? Le ministre a indiqué en conférence de presse le 28 août qu'une "note de service" précisera les modalités de cette interdiction aux établissements scolaires et que le "vade-mecum de la laïcité" va être "actualisé".

Le ministre de l'Education nationale estime que "dans la très grande majorité des cas les choses se régleront, dès les premiers jours, par du dialogue". Pour aider les chefs d'établissement à la mise en place de l'interdiction un "accompagnement humain" est prévu pour la rentrée et dans les écoles qui le demandent des "équipes laïcité" du rectorat seront déployées sur place. Outre les manœuvres administratives, le ministre dit compter sur la "pédagogie" et l'"échange avec les familles" pour comprendre la décision et respecter l'interdiction. Dans les cas les plus difficiles, "une lettre signée de (la) main" du ministre sera destinée aux familles concernées.

Qu'est ce qu'une abaya ?

L'abaya est aussi connue sous d'autres noms tels que "tchador" ou "burqa". Il s'agit d'un vêtement traditionnel exclusivement féminin et issu de la culture islamique. Cette longue robe a pour but de couvrir l'intégralité du corps de la femme à l'exception du visage, des mains et des pieds. Camouflant les formes du corps, l'abaya se veut un signe de modestie dans la culture islamique. Ce vêtement peut-être considéré comme une extension du voile qui doit couvrir les cheveux de la femme et est adopté par certaines femmes musulmanes. Souvent noire, les modèles d'abaya ont pris des couleurs ces dernières années.

Le port de l'abaya n'est pas systématiquement obligatoire pour les musulmanes, cela dépend de la législation de chaque Etat. En Arabie saoudite, dans d'autres pays du golfe ou encore en Iran, toutes les femmes musulmanes ou non sont contraintes de porter l'abaya. Mais les pays où le port de cette longue robe est obligatoire ne sont pas majoritaires ; dans le reste du Moyen-Orient le vêtement n'est pas obligatoire, pas plus qu'au Maghreb. Le port contraint de l'abaya est souvent décidé dans les pays où le pouvoir est intimement lié à la religion : là où la charia régit les lois ou dans les Républiques islamiques par exemple. Même dans ces pays, des hauts dignitaires religieux militent pour que le port obligatoire de l'abaya soit aboli et que le choix revienne aux femmes.

Le qami, qu'est-ce que c'est ?

Le qami est en quelque sorte le pendant masculin de l'abaya. Le vêtement vient lui aussi de la culture islamique mais est réservé aux hommes. Cela ressemble à une longue tunique qui, comme pour les femmes, doit camoufler les formes du corps et respecter la pudeur. Le qami par sa forme n'est pas sans rappeler d'autres tenues vestimentaires semblables, mais nommées différemment selon les zones géographiques : la djellaba en Afrique du Nord ou le boubou en Afrique de l'Ouest, à noter que ces vêtements sont portés aussi bien par les hommes que par les femmes.

L'abaya et le qami sont-ils des vêtements religieux de l'islam ?

Pour les musulmans qui pratiquent les préceptes religieux les plus stricts, il convient pour les hommes et les femmes de couvrir les parties intimes de leurs corps notamment lors de célébrations religieuses ou des prières. Les femmes sont alors tenues de couvrir tout leur corps et leurs cheveux à l'exception du visage, des mains et des pieds tandis que les hommes doivent se couvrir au moins de la taille jusqu'aux genoux ou alors du haut du corps jusqu'aux genoux en présence de la gente féminine. Les abayas et les qamis permettent de respecter ces principes religieux. Le caractère religieux qui est prêté à ces vêtements est aussi lié à la tradition et aux pratiques du prophète islamique Mahomet. Les hadiths, récits prophétiques, prétendent notamment que le prophète portait le qami. Les vêtements sont donc un moyen de se rapprocher ou d'imiter l'exemple de Mahomet.

L'origine de l'abaya et du qami pourrait aussi être plus culturelle que cultuelle. L'existence de vêtements semblables mais pourtant sans lien direct avec l'islam comme vu plus haut dans cet article nourrit cette thèse. Il faut aussi noter que le Coran ne mentionne pas explicitement le port de l'abaya ou du qami comme des préceptes musulmans et se contente de demander la modestie et l'absence de vanité aux fidèles. La modestie peut effectivement passer par la façon de s'habiller sans exiger le port d'une longue robe comme le prouvent les femmes musulmanes qui ont fait le choix de ne pas porter l'abaya.

Abaya et qami, signes religieux ou habitudes culturelles ?

Au fil du temps, le port de l'abaya et du qami dans le monde islamique a pu devenir une habitude vestimentaire plus qu'un symbole religieux. Une nuance faite par certains professeurs contactés par le Monde qui observent que "les élèves et parfois leurs familles dénient fréquemment toute dimension religieuse au port de ces tenues mettant en avant leur caractère culturel". La question est alors de savoir comment reconnaître la pratique cultuelle ou l'habitude culturelle. Le vice-président Conseil français du culte musulman (CFCM), Abdallah Zekri, est de cet avis et a estimé sur BFMTV que "l'abaya n'est pas une tenue religieuse, c'est une forme de mode".

Les cellules "valeurs de la République" du ministère de l'Education nationale expliquaient fin 2022 dans un courrier que Le Monde a consulté qu'il faut distinguer les signes ostensiblement religieux de ceux "qui ne sont pas par nature des signes d'appartenance religieuse" mais qui peuvent le devenir "au regard du comportement". Les abayas et les qamis appartiennent à cette deuxième catégorie, il faut alors pour savoir s'ils relèvent du culte ou de la culture s'aider de plusieurs indices comme la régularité du port de la tenue, "la persistance du refus de l'ôter" ou "le fait qu'il s'agisse de tenues traditionnelles portées lors de fêtes religieuses" précise la note. Difficile toutefois de procéder à l'évaluation individuelle du port de l'abaya ou du qami pour chaque élève. Didier Georges, proviseur et secrétaire national du SNPDEN-UNSA, a estimé, auprès du Monde, qu'il "peut y avoir des écueils mais, la plupart du temps, les chefs d'établissement savent dire ce qu'il en est". Il a salué qu'une décision soit "enfin prise" par le ministère.