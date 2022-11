Pour le Black Friday, l'iPhone 14 avec AirPods offerts chez Cdiscount

Alors que la Black Friday Week débute chez bon nombre de revendeurs d'iPhone, l'iPhone 14 est déjà largement sous les 1000 euros chez Rakuten et chez Cdiscount avec en prime les AirPods de 2e génération.

L'iPhone 14 n'a pas vraiment fait que des heureux au moment de sa sortie à la rentrée. Inflation oblige et cours euro-dollar n'aidant pas, Apple a présenté un nouveau smartphone dépassant la barre fatidique des 1000 euros. Ajoutez à cela des innovations très limitées en comparaison des précédentes générations et en particulier de l'iPhone 13, et vous ferez immanquablement des déçus. Le Black Friday, qui arrive quelques semaines seulement après la sortie du nouveau fleuron de la marque à la pomme, ne laissait pas espérer beaucoup de réductions sur l'appareil. Pourtant, ce vendredi 18 novembre, date de lancement de la "Black Friday Week" dans de nombreuses enseignes d'e-commerce, on trouve quelques raisons d'espérer. Chez CDiscount, l'iPhone 14 passe ainsi juste en-dessous des 1000 euros avec en prime les AirPods de 2e génération offerts (voir l'offre). Chez Rakuten, l'iPhone 14 est même encore moins cher, sous les 930 euros.

iPhone 14 Bleu 128 Go + AirPods 2 999 € VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Apple iPhone 14 Minuit 128 Go Neuf à partir de 929,99 € Occasion à partir de 899,00 € Rakuten 929,99 € Voir

Reconditionné 955,00 € 935,00 € Voir

Amazon 1009,00 € Voir

Leclerc 1009,00 € Voir

Ubaldi 1009,00 € Voir

Fnac 1018,95 € Voir

Cdiscount 1019,00 € Voir

Materiel.net 1019,00 € Voir

LDLC.com 1019,00 € Voir

La Redoute 1019,00 € Voir

Darty 1019,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € Voir Rakuten 929,99 € 899,00 € Voir

Amazon 1009,00 € 998,91 € Voir

Fnac 1018,95 € 1019,00 € Voir

Et chez Apple ? La firme de Cupertino n'a pas l'habitude de brader ses produits haut de gamme lors du Black Friday, mais participe chaque année un peu plus à l'opération. Jeudi soir, le site officiel de la marque a annoncé des réductions de 50 euros en Apple Gift Card pour l'achat de plusieurs modèles d'iPhone. Pas d'iPhone 14 dans le lot en revanche. L'offre est valable pour l'acquisition d'un iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 ou iPhone SE à partir du 25 novembre, soit la "vraie" date du Black Friday 2022. Elle tiendra jusqu'au 28 novembre 2022. Des offres de reprises de vos anciens appareils permettront de faire baisser encore le prix.