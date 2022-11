Vite, le smartphone Samsung A52S est en promo sur Amazon !

Le Samsung A52S s'affiche en grosse promo ce mercredi sur Amazon. C'est l'occasion de profiter d'un smartphone récent et disposant d'excellents atouts, dont un écran Amoled de bonne facture. Découvrez vite cette promo spéciale Black Friday !

Vous cherchez un smartphone récent, bien équipé sans avoir à craquer votre Livret A ou PEL ? Cette promo spéciale Black Friday Week est faite pour vous ! Jugez plutôt : un Samsung A52 S avec son excellent écran Amoled 6,5 pouces, un taux de rafraîchissement 120Hz pour une super fluidité d'images, un quadruple capteur photo avec ultra-grand angle et résolution 64 MégaPixels (MP) + un capteur de selfies 32 MP.

Ajoutez-y sa compatibilité 5G, le tout avec un système d'exploitation Android 11 et une capacité de stockage de 128 Go... Voici un excellent compromis rapport qualité-prix, car le Black Friday permet de dénicher ce smartphone récent Samsung Galaxy A52S à moins de 400 euros et même à 329 euros sur Amazon qui annonce un rabais de 28%. Autant dire qu'il faudra faire vite pour profiter de ce stock limité !