Covid en France : contaminations, vaccins... Où en est-on pour les fêtes ?

Où en est l'épidémie de Covid en France ? La vaccination des doses de rappel a-t-il progressé ? Le point sur les évolutions du Covid-19.

C'est le temps des retrouvailles et des embrassades des fêtes de fin d'année... mais comme depuis deux ans déjà l'épidémie de Covid joue les trouble-fêtes. Le coupable ? Le variant Omicron majoritaire sur tout le territoire et son sous-variant, le BQ.1.1, majoritaire à 62%. Bien que les symptômes ne soient pas différents de ses parents - maux de gorge, fièvre, perte de goût et d'odorat -, ce sous-variant semble plus résistant que ses prédécesseurs. Alors où on est-on de l'épidémie en France ?

Tout d'abord, un point sur les contaminations qui semblent se calmer, le pic de la neuvième vague serait derrière Noel 2022. Selon les chiffres de Santé Publique France, entre le jeudi 15 décembre et ce mercredi 21 décembre, il y a eu environ 49 000 contaminations quotidiennes. Par exemple, le 21 décembre plus de 54 000 nouveaux cas ont été comptabilisés, ce qui est synonyme d'une baisse de 17% des contaminations sur quatorze jours. Le cap des 100 000 nouveaux cas avait été atteint le 6 décembre dernier, pic que la France n'avait pas connu depuis juillet dernier. Selon les dernières données en date, du 18 décembre pour près de 216 000 personnes testées le 18 décembre, une personne sur quatre est positive au Covid-19.

Une vaccination qui piétine

L'année dernière, en 2021, les chiffres des contaminations étaient à peu près similaires avant de s'envoler à plus de 365 000 cas à partir de janvier 2022. Les autorités appellent donc à la prudence et à la vaccination, afin de lutter contre les formes graves du Covid. Malgré une augmentation du nombre de doses de rappel injectées, François Braun ministre de la santé a avoué être "préoccupé" par le faible taux de vaccination. "C'est encore trop bas", a t-il déploré dans les colonnes du JDD ce 17 décembre. La vaccination, que ce soit pour une première fois ou une dose de rappel, est ouverte à tous a rappelé le ministère de la Santé. Cependant les chiffres ne sont pas bons. La vaccination piétine avec seulement 40% des 60-80 ans et à peine 20 % des plus de 80 ans qui ont reçu une quatrième dose début décembre selon L'Obs.

Concernant le rappel vaccinal, la Haute Autorité de santé a rappelé dans un communiqué que "l'administration de cette dose additionnelle (quel que soit le nombre de doses déjà administrées précédemment) est recommandée 3 mois après le dernier rappel pour les personnes de plus de 80 ans et les immunodéprimés, et 6 mois pour tous les autres". D'ailleurs si vous êtes concernés par un rappel, la Haute autorité de santé a rendu ce jeudi 8 décembre un avis favorable à l'utilisation en rappel de deux nouveaux vaccins : VidPrevtyn Beta de Sanofi/GSK et du vaccin Nuvaxovid de Novavax chez les adultes. Toutefois ces vaccins de "seconde intention" sont à utiliser dans des cas limités, la HAS maintenant sa recommandation de recourir préférentiellement aux vaccins à ARNm bivalents.

Quelles précautions pour les Fêtes ?

Outre le Covid, les épidémies de grippe et de bronchiolite sévissent. Plusieurs précautions restent de mise pour les rassemblements de Noël et du nouvel an. Benjamin Davido, infectiologue expliquait récemment à La Depeche que plusieurs recommandations devaient nous rester en tête. L'un des conseils est de limiter les embrassades et de revoir le plan de table. Il faut séparer les personnes âgées des plus jeunes et si possible faire deux tables distinctes pour un nombre idéal de convives de 10 invités tout en aérant la pièce.

En cas de symptômes, il faudra sortir masqué et surtout réalisé un test PCR idéalement, ou sinon antigénique ou autotest. Le lavage de mains au savon ou au gel hydroalcoolique reste de mise.