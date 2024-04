Une photo de Yasuke, le "premier samouraï noir du Japon", fait sensation

Yasuke aurait été le premier samouraï noir du Japon. Une image de lui en armure a fait le tour des réseaux sociaux. Cependant, plusieurs détails prouvent que le cliché est complètement faux.

Depuis plusieurs semaines, une image tourne sur les réseaux sociaux. Il s'agit de celle d'un samouraï noir aux côtés de sa famille. Elle est présentée comme représentant Yasuke, un servant d'origine africaine qui a réellement vécu au XVIème siècle et est arrivé au Japon en 1579. Il était ensuite devenu porteur d'arme et samouraï au service du seigneur Oda Nobunaga.

Ce dernier a d'ailleurs évoqué Yasuke dans ses mémoires. Il a décrit le samouraï comme très grand, avec une force physique impressionnante et d'importantes dispositions intellectuelles. Sa fin de sa vie reste toutefois un mystère. Après le coup d'Etat qui a poussé son mentor au suicide, son sort demeure inconnu.

L'image est à première vue très réaliste : armure de samouraï, sabres, tenues traditionnelles, bâtiment en fond de style japonais. Elle a également l'apparence d'une photo d'époque avec son absence de couleurs et son teint sépia. Si l'histoire du personnage est réelle, la photo est quant à elle remplie d'incohérences. Yasuke a vécu au XVIe siècle, or les premières photos de l'histoire remontent aux années 1830. Aucune photo du samouraï n'a donc pu être prise. Des petits détails laissent aussi perplexes : le sabre du samouraï semble se plier derrière son poignet et la manche de l'enfant se confond avec le kimono de sa mère.

Julien Peltier, auteur spécialiste de la figure du samouraï, a aussi pointé auprès de l'AFP "qu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de dégainer une arme positionnée dans le dos". Cette posture appartient à la fiction. Selon l'expert, le second sabre serait, par ailleurs, du mauvais côté et la lame ressemblerait davantage par sa forme à une arme coréenne ou chinoise. Il n'est d'ailleurs pas prouvé que Yasuke a eu une compagne et une descendance. Néanmoins, selon Julien Peltier, il n'est pas impossible que Oda Nobunaga ait pu marier son vassal à une épouse de son rang.

Cette photo aurait en fait été réalisée par une intelligence artificielle. Ce n'est pas la première fois que l'image du personnage de Yasuke a été réinterprétée. Elle a été utilisée dans une série animée et un livre illustré. Sa figure continue d'éveiller la curiosité.