Cette femme oubliée qui joua un rôle clé dans l'assassinat de Jules César

Cette femme a agi dans l'ombre de son mari lors du complot pour l'assassinat de Jules César en 44 avant JC.

Le 15 mars, en 44 avant JC, Jules César a été victime d'un terrible complot. Des conspirateurs ont réussi à convaincre le jeune sénateur Brutus, fils d'une des maitresses de l'empereur, que Rome était menacée par la soif de pouvoir de son dirigeant. César a alors été assassiné par les sénateurs aidés par Brutus en pas moins de 24 coups de poignards. Si le nom de Brutus est resté dans l'Histoire, une autre figure a joué un rôle clé dans l'ombre.

Une femme, nommée Porcie, fille de Caton le Jeune, meneur de la résistance contre César au Sénat, était la seule dans le secret du complot selon l'historien romain Dion Cassius, Histoire romaine, trad. Étienne Gros, édition F. Didot, 1845. Son personnage a aussi été représentée en 1599 dans une pièce de William Shakespeare intitulée Jules César. Qui était vraiment Porcie ?

Porcie était avant tout dévoué à la cause de son père, un aristocrate et républicain de la vieille garde conservatrice. Il plaçait la vertu et la responsabilité civique comme des priorités, un idéalisme dont a hérité sa fille et qui a fait d'elle la première femme stoïcienne. Elle a même été jusqu'à se marier à un allié politique de son père. La famille a ensuite pris part dans la guerre civile de 49 avant JC qui a scindé Rome en deux, avec d'un côté César et de l'autre Pompée. La famille de Porcie était du côté de Pompée. Percie a perdu les deux hommes de sa vie peu de temps après la guerre et s'est retrouvé impuissante face à la montée au pouvoir de César tout en continuant de croire en la République. Elle a alors épousé Brutus, un ancien allié de César mais sympathisant de l'ancienne république.

C'est ainsi qu'un groupe s'est formé avec pour but d'assassiner l'empereur et Porcie a juré d'aider son conjoint pour s'en tenir aux convictions de sa famille. Pour prouver sa dévotion et être mise au courant du complot, elle est allée jusqu'à se blesser la cuisse délibérément à l'aide d'un couteau, en gage de sa loyauté. Brutus a alors révélé tout le projet à son épouse qui l'a poussé à aller au bout. Selon l'historien grec Plutarque dans Marcus Brutus, Brutus aurait alors dit au sujet de son épouse : "bien que dépourvue de la force des hommes, elle est aussi vaillante et active pour le bien de son pays que les meilleurs d'entre nous". Alors que Brutus a dû fuir Rome pour éviter les représailles d'Octave, héritier de César, et de Marc Antoine, il a fini par se donner la mort. Si cela n'a pas été prouvée, Porcie en aurait fait de même en avalant des charbons ardents ou en inhalant du monoxyde de carbone.