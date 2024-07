Engloutie il y a plus de 60 ans, cette ville sous-marine est aujourd'hui accessible aux plongeurs

Engloutie à des dizaines de mètres sous l'eau, cette ancienne cité regorge de trésors.

Le mythe de l'Atlantide a déclenché la fascination pour les villes englouties et a grandement influencé le monde des arts et des lettres. C'est Platon, au IVe siècle avant notre ère, qui avait évoqué l'histoire de cette île disparue dans l'océan Atlantique. Personne ne sait toutefois si cette île sous-marine a un jour vraiment existé mais pour beaucoup, il s'agit surtout d'une histoire qui avait pour but, à l'époque, de servir une démonstration politique.

Ceci étant, il existe aujourd'hui des villes sous-marines qui rappellent cette légende et notamment une en Chine, à 400 kilomètres au sud de Shanghai, sous le lac artificiel Qiandao. Construite sous la dynastie des Han orientaux, entre 200 et 25 avant JC, et ancien haut lieu économique et culturel, la ville est aujourd'hui située entre 26 et 40 mètres sous les mers.

Connue sous le nom de Shi Cheng, elle n'a pas été submergée suite à une catastrophe naturelle mais a été délibérément engloutie. En 1959, la Chine a, en effet, construit un barrage hydroélectrique sur la rivière Xin'an. Toute la zone a alors dû être inondée pour accueillir cette nouvelle retenue d'eau. 290 000 personnes ont alors été évacuées et Shi Cheng a disparu sous les flots et sombré dans l'oubli.

C'est en 2001 que la Cité des Lions, comme elle a été surnommée, a été redécouverte alors que le lac était exploré pour en faire un haut lieu de sports nautiques. Les poutres, les peintures murales et les plafonds étaient quasiment intacts. Il restait aussi les cinq portes d'entrée, plus de 260 arches et de nombreuses sculptures représentant notamment des lions. L'eau du lac n'étant ni corrosive ni propice à l'expansion de la vie marine, elle préserve les restes de la ville disparue, qui apparait alors comme un beau témoignage de l'histoire de la région.

Shi Cheng est depuis devenue un lieu touristique et surtout un spot de rêve pour les plongeurs du monde entier. Le gouvernement chinois aurait même envisagé de faire émerger la ville engloutie mais le projet a été abandonné au vu du coût colossal d'une telle opération.