Un trésor de Ramsès II retrouvé dans une caserne égyptienne, une "découverte importante" pour les archéologues

Lors de fouilles, des archéologues ont découvert un trésor inattendu portant le sceau du pharaon Ramsès II.

S'il y a bien un nom de pharaon connu, c'est celui de Ramsès II. Il est le troisième pharaon de la XIX dynastie égyptienne, ayant vécu entre 1304 et 1213 avant JC. Il a régné plus de 66 ans et était vu comme un grand guerrier. Lors d'une récente mission archéologique en Egypte dans les vestiges d'une caserne militaire vieille de 3200 ans, son nom a de nouveau été évoqué. D'après un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, cette caserne, située sur le site de Tell Al-Abqain, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est d'Alexandrie, regorgeait d'objets ayant appartenu aux soldats du Nouvel Empire.

Il s'agissait de l'un des avant-postes militaires de l'armée égyptienne de l'Antiquité, le long d'une route, permettant aux troupes de protéger les frontières nord-ouest de l'Egypte contre les invasions des tribus libyennes et de celles venues du delta du Nil. Ils ont trouvé dans cette caserne des bijoux, mais aussi des scarabées cérémoniels.

De la nourriture était aussi stockée : des restes de poissons et d'os d'animaux y ont été découverts dans de grandes jarres. Des fours en terre cuite permettaient de préparer à manger. Une sépulture de vache a également été identifiée : cet animal symbolisait la force, l'abondance et la prospérité et finissait ainsi souvent sacrifié lors de rituels. Dans cette caserne a surtout été retrouvée une épée portant le sceau de Ramsès II en hiéroglyphes. Le pharaon a fait graver son nom sur de nombreux objets. L'arme en bronze a été dénichée dans une petite pièce de la caserne.

© Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

Pour Peter Brand, professeur d'histoire à l'université de Memphis, cette épée "pourrait correspondre à une récompense royale pour un officier de haut rang. Le nom et les titres du roi gravés dessus augmentaient le prestige de son propriétaire", a-t-il assuré auprès de Live Science. Ahmed El Kharadly, archéologue du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, estime, pour sa part, que l'endroit où a été retrouvée l'épée suggère qu'elle était destinée au combat et n'était donc pas seulement une arme d'apparat.

C'est inhabituel de trouver un tel trésor ainsi, ils sont plus souvent présents dans les tombes. Son état de conservation, comme celui de la caserne, est également assez unique. "C'est une découverte importante pour comprendre la stratégie et surtout la logistique de l'armée égyptienne sous Ramsès II", a conclu Peter Brand.