Des scientifiques ont effectué des tests ADN sur Christophe Colomb, ce qu'ils ont découvert est stupéfiant

Une étude de l'ADN sur la dépouille de Christophe Colomb a bouleversé l'une des grandes théories sur le navigateur.

Christophe Colomb est le plus célèbre des explorateurs. Avec ses trois caravelles, celui qui pensait se diriger vers l'Asie en traversant l'Atlantique a découvert en 1492 un continent jusqu'alors inconnu des Européens, l'Amérique. Depuis sa mort en 1506, des mystères persistent autour de la vie de l'explorateur. Une nouvelle enquête menée par le scientifique médico-légal José Antonio Lorente, de l'université de Grenade, s'est intéressée à l'ADN de celui qui a vécu il y a plus de 500 ans. Les résultats ont été dévoilés dans un documentaire diffusé sur RTVE, L'ADN de Colomb, sa véritable origine.

Ce dernier a d'abord attesté que le squelette de la cathédrale de Séville était bien celui du navigateur. Des échantillons ont été prélevés dans le tombeau et comparés à ceux du frère de l'explorateur, Diego, et de l'un de ses fils Fernando. Christophe Colomb est mort dans la ville espagnole de Valladolid mais voulait être enterré sur l'ile d'Hispaniola. Si sa dépouille y a été envoyée, elle a ensuite été transférée à Cuba puis finalement ramenée à Séville.

Cette analyse ne s'est pas arrêtée là et a mené à d'autres découvertes sur Christophe Colomb. Selon la théorie la plus répandue, le navigateur serait né à Gênes, en 1451. Son père aurait été tisserand dans la ville italienne et des textes écrits de la main du navigateur, ordonnant que sa propriété génoise reste aux mains de sa famille puisqu'il y est né, ont été retrouvés.

Cependant, depuis quelques années, cette affirmation est remise en question. Pour José Antonio Lorente, l'origine de Christophe Colomb est, en effet, tout autre. Avec l'analyse de l'ADN et du chromosome Y de l'explorateur et de ses proches, il serait plutôt d'origine espagnole et issu d'une famille juive séfarade. "Ce qui est le plus probable est que son origine se situe dans l'arc méditerranéen espagnol ou dans les îles Baléares, qui appartenaient à cette époque à la Couronne d'Aragon", a assuré José Antonio Lorente, rappelant que l'explorateur a toujours été discret sur ses origines.

Le navigateur aurait pu vouloir cacher sa véritable origine au vu du contexte politique, puisque l'Espagne subissait à l'époque une unification religieuse sous le catholicisme. Les juifs étaient alors persécutés : ils devaient soit se convertir, soit quitter le pays. Christophe Colomb aurait alors caché ses origines, voire se serait converti afin de pouvoir effectuer ses voyages, soutenus par le royaume d'Espagne. Pas encore partagées dans une revue scientifique, ces conclusions doivent être confirmées.