Le masque de Toutankhamon n'était pas le sien, ce détail a convaincu les scientifiques

Le masque de Toutankhamon, pièce phare de l'Egypte antique, n'aurait pas été conçu pour le célèbre pharaon.

Il est l'un des grands visages des pharaons égyptiens. Toutankhamon est monté sur le trône en 1332 avant J-C alors qu'il n'était qu'un enfant. Il a régné jusqu'en 1323 avant notre ère, ayant perdu la vie soudainement. Il aurait souffert de différentes maladies dont certaines seraient probablement dues à la consanguinité de ses parents.

Son masque fait partie de l'un des éléments les plus reconnaissables du pharaon, il est conservé au grand musée du Caire. Il mesure 53cm de haut, est incrusté de pierres précieuses et comporte une imposante barbe dorée. Il a été découvert en 1922 par Howard Carter.

Cependant, un récent réexamen des documents historiques de la découverte de la tombe de Toutankhamon, et donc de son masque, par des chercheurs de l'Université de York remet en question son appartenance au pharaon, du moins le fait qu'il lui était originellement destiné. Joann Fletcher, égyptologue à la tête de cette équipe, a remarqué un détail troublant : "le visage était fait d'un or complètement différent du reste", a-t-elle révélé dans un documentaire History Hit. Des traces de soudure étaient aussi visibles. Cela pourrait montrer que le visage de Toutankhamon a été rajouté sur le masque initial. Des modifications qui ne concorderaient pas avec la tradition égyptienne antique.

Il est également pourvu de trous au niveau des oreilles, afin d'accueillir des boucles d'oreilles. Or, dans l'Egypte ancienne, ce sont les femmes et les enfants de haut rang qui portaient de tels bijoux et non les pharaons. "Ce masque n'a pas été fabriqué pour un pharaon adulte de sexe masculin", a assuré Joann Fletcher. Même si Toutankhamon a été pharaon jeune, il aurait fini par ne plus porter de boucle d'oreilles. A sa mort, il n'aurait donc pas été représenté avec des oreilles percées.

Cela a alors questionné sur qui était le véritable destinataire de ce masque en or : il s'agirait de la belle-mère du pharaon, Néfertiti, mariée avec le pharaon Akhenaton, et décédée avant Toutankhamon. Son lieu de sépulture n'a jamais été retrouvé.

La mort soudaine du pharaon à l'âge de 19 ans aurait alors pu obliger les autorités à se démener pour lui offrir une chambre funéraire digne de ce nom en peu de temps. Il est donc possible qu'ils aient eu besoin d'un masque en urgence et l'auraient alors volé à l'une des reines les plus célèbres d'Egypte plutôt que d'en faire fabriquer un nouveau de toutes pièces. Cette précipitation se retrouve dans la taille de son lieu de repos dans la vallée des rois, bien petit pour un personnage d'un tel rang.