Vous vérifiez toujours si vous avez bien fermé la porte ? Voici ce que cette habitude révèle de votre personnalité

Cette attitude, qui touche plus de la moitié de la population, en dit long sur votre personnalité.

En retard ou non, rien n'y fait, nous sommes obligés de retourner sur nos pas pour vérifier que notre porte d'entrée est bien fermée. Même chose pour notre voiture, impossible de quitter le parking tant que l'on n'est pas 100 % assurés d'avoir verrouillé toutes les portières.

Mais, pourquoi devons-nous confirmer plusieurs fois que les portes qui nous entourent sont bien fermées avant d'avoir l'esprit tranquille ? Il faut tout d'abord savoir que cette habitude n'est pas si étrange que cela. Une étude menée au Royaume-Uni a même montré que 70 % de la population a déjà eu ce comportement au moins une fois et qu'il se développe particulièrement pendant les périodes de stress ou de fatigue.

En réalité, lorsqu'elle n'est pas liée à un Trouble Obsessionnel Compulsif (les "TOC") plus profond, cette vérification intensive découle tout simplement de la peur. Peur de l'insécurité d'abord, car une porte mal verrouillée peut entraîner des cambriolages ou des intrusions. Vérifier plusieurs fois sa porte est donc plutôt une bonne chose dans ce cas.

Mais ce n'est pas la seule inquiétude que des scientifiques canadiens ont décelée lors d'une étude menée sur les comportements compulsifs. Ces derniers ont également révélé que ce comportement illustre une peur certaine de perdre le contrôle des choses. Celles et ceux qui vérifient souvent douteraient de leur propre mémoire ou de leurs actions. "Les personnes qui craignent de perdre le contrôle ont plus tendance à adopter des comportements de contrôle plus fréquemment ", explique Adam Radomsky, co-auteur de l'étude. Vérifier plusieurs fois que la porte soit bien fermée les ramène à quelque chose qu'ils peuvent maîtriser. Ce geste leur permet ainsi de s'apaiser, et de se calmer.

Sur les réseaux sociaux, les personnes souffrant de ce type d'anxiété et de perfectionnisme conseillent de se prendre en photo en train de fermer la porte. À chaque doute, vous pouvez vérifier la photo et faire comprendre à votre cerveau qu'il n'y a rien à craindre. Ce processus peut être répété par ceux qui doutent régulièrement d'avoir débranché leurs appareils électriques. Bien sûr, si cette habitude est liée à d'autres compulsions irrépressibles, il convient de consulter un spécialiste qui pourra vous venir en aide.