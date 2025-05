Une tombe vieille de 2 000 ans découverte, elle change ce qu'on savait des gladiateurs

Des archéologues ont découvert la tombe d'un gladiateur dans une nécropole en périphérie de Naples.

C'est une découverte précieuse "pour comprendre le rôle et la mémoire" des gladiateurs dans la société romaine, d'après le communiqué du surintendant de l'archéologie, des beaux-arts et du paysage de la région métropolitaine de Naples, publié récemment. Des archéologues ont découvert une vaste nécropole qui contenait une tombe qui en dit long sur l'histoire de ces combattants, dans un site non loin d'un ancien forum et d'un amphithéâtre autrefois utilisés pour les accueillir.

Située en périphérie de l'actuelle ville de Naples, cette nécropole de 150 mètres carrés a récemment fait l'objet de fouilles archéologiques. Intégrée à l'ancienne ville de Liternum, le site a révélé une vingtaine de tombes de types variés : des tombes à cappuccina, simples à construire et largement répandues dans le monde romain ; des tombes à enchystrismòs, généralement réservées aux enfants ; ainsi que des sépultures en coffres de tuiles, constituées de grandes tuiles remarquablement bien conservées. Plusieurs stèles funéraires en marbre ont également été découvertes en excellent état de conservation.

© Surintendant de l'archéologie, des beaux-arts et du paysage de la région métropolitaine de Naples

L'une d'elle a particulièrement intrigué puisqu'il s'agit d'une sépulture liée à un gladiateur. Une inscription funéraire gravée dans le marbre mentionnait le gladiateur et évoquait le rôle joué par ces célèbres combattants dans la société romaine. Or, comme le souligne GEO, "bien que ces combattants aient été nombreux durant l'Antiquité, peu d'entre eux ont laissé de traces écrites individuelles, encore moins sous forme d'inscriptions funéraires." Majoritairement esclaves ou hommes libres de statut modeste, les gladiateurs étaient peu susceptibles d'accéder à une sépulture monumentale ou à une épitaphe en marbre.

Ainsi, la présence de cette tombe à Liternum est une vraie surprise. Elle suggère que la ville abritait ces combattants qui, après leur retraite, y trouvaient leur dernière demeure, explique Archeology Magazine. Les étapes de construction de leurs structures, ainsi que les objets retrouvés dans les sépultures – pièces de monnaie, lampes à huile ou encore des vases – indiquent que le site a été occupé depuis la fin du Ier siècle av. J.-C. jusqu'au milieu de l'époque impériale, aux IIe-IIIe siècles apr. J.-C. Et que les gladiateurs pouvaient être valorisés et accéder à des statuts d'hommes puissants et prestigieux.

Suite à ces découvertes "exceptionnelles", le surintendant Mariano Nuzzo a déclaré "que le territoire de Giugliano vit un moment particulièrement fructueux du point de vue de la recherche archéologique, d'abord avec la découverte du Tombeau de Cerbère et maintenant avec cette nécropole qui, grâce également à l'excellent état de conservation des structures murales et des sépultures, ajoute une pièce importante à nos connaissances concernant l'histoire du peuplement de la colonie de Liternum et constitue une occasion unique d'approfondir l'étude de la civilisation antique et du contexte historique et culturel de l'époque". Bien que la dernière demeure de ce combattant ait constitué un moment fort de la découverte, les fouilles continuent de mettre au jour de nombreux autres éléments historiques.