Rendez-vous ce week-end à Paris pour le salon "Post Bac" du Figaro Etudiant !

Après Lyon, c'est à Paris que le Salon Post Bac Le Figaro Etudiant revient ce week-end, une belle occasion d'en apprendre plus sur Parcoursup, peaufiner son orientation et découvrir la variété des formations post-bac.

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas et c'est déjà le moment de penser à son orientation. Que faire après le bac, quel cursus choisir, une université ou une école spécialisée ? Faut-il plutôt se tourner vers l'alternance ? Comment trouver la voie qui me correspond ? Autant de questions qui se posent aux lycéens de Première et Terminale tout au long de l'année et qui peuvent susciter un stress certain à l'heure de choisir et penser son avenir.

Bonne nouvelle ! Ce week-end se tient de nouveau le salon Post Bac organisé par Le Figaro étudiant. Les lycéens et leurs proches ont rendez-vous à l'Espace Champerret (Paris 17e) ce samedi 15 octobre et dimanche 16 octobre 2022. Ils y découvriront un véritable parcours d'orientation à 360° pensé en six grands espaces :

" J'apprends à me connaitre " : coaching collectifs, tests de personnalité, conseils pour trouver le métier de ses rêves, développer ses soft-skills...

" J'explore le monde professionnel " : tables rondes " métiers ", découverte des métiers grâce à la Réalité Virtuelle, ateliers pour imaginer les métiers de demain, conseils pour rédiger son CV et sa lettre de motivation, pour développer un esprit entrepreneurial...

" Je découvre l'enseignement supérieur " : tables rondes formations, universités, écoles, formations du supérieur, études courtes/études longues, alternance...

" Vie étudiante " : logement étudiant, santé, bons plans, accompagnement, bourse, prêt étudiant, psychologie, année de césure...

" Zoom Terminale – Parcoursup " : ateliers pratiques collectifs pour mieux comprendre la plateforme, découvrir les grandes étapes, permettre aux lycéens d'être prêts á l'ouverture de la plateforme...

" Zoom Grand Oral " : conseils en image et en posture, ateliers méthodologiques, ateliers d'éloquence...

A noter également la présence d'un espace original, dit "Espace Parents" où ces derniers pourront retrouver différents ateliers de conseils pour accompagner au mieux leur enfant dans le choix cornélien de l'orientation, apprendre à lâcher la pression mais aussi partager leur expérience.

Rendez-vous de 10h à 18h samedi 15 octobre et dimanche 16 octobre à l'espace Champerret à Paris. Le programme complet et les liens pour s'inscrire sont disponibles ici : Salon Post bac Le Figaro Etudiant à Paris.