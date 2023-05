Vous n'avez jamais vu le chien le plus grand du monde, il a de quoi étonner

En pouvant être plus grand qu'un humain, Zeus impressionne par ses mensurations inhabituelles.

Debout sur les pattes, il dépasse la plupart des hommes et des femmes. Il pourrait même prétendre à jouer dans une équipe de basket. Mais Zeus n'est pas fait pour enchaîner les dunks ni même lancer des éclairs. Non, Zeus est un dogue allemand, inscrit dans le Guinness Book des records en raison de sa taille. Il faut dire que les mensurations de ce chien dépassent la normale pour les animaux de son genre, affichant plutôt les standards d'un homme. La "petite" boule de poils, qui pesait déjà 11kg à trois mois, s'est particulièrement développée. "Il a toujours aimé manger et maintenant il mange dix à douze bols de nourriture sèche deux fois par jour", indique Brittany Davis, sa propriétaire, dans une interview donnée au Washington Post.

Il faut dire que désormais, c'est une sacrée carcasse qu'il faut alimenter chaque jour. Zeus mesure en effet 1,04m au garrot et 2,10m lorsqu'il se tient debout, sur ses pattes arrière. Un record mondial inscrit dans le célèbre recueil depuis 2022. Autant dire que niveau nourriture, mieux vaut ne rien laisser traîner sur la table. "Il aime particulièrement voler le petit-déjeuner de mon fils quand il le laisse de côté", s'amuse sa propriétaire, installée au Texas, auprès du quotidien américain. Saucisses, carottes, œufs au plat, bois de cerf et même glaçons… Zeus ne laisse (presque) rien s'échapper : "il n'a pas à faire beaucoup d'efforts parce qu'il est si grand, il se dirige simplement vers le comptoir et prend ce qu'il veut."

Malgré son impressionnante envergure, poussant certains à le comparer à un cheval – "les gens se demandent s'il a une selle et s'ils peuvent le monter" assure Brittany Davis-, Zeus a peur de… l'orage (!) selon les dires de sa propriétaire. Mais qu'en serait-il lors d'une rencontre avec Pearl, un chihuahua désigné plus petit chien du monde (9,14cm de haut, 12,7cm de long et 1,22 kg) ?