Des dizaines de séismes par an près de la frontière française, un énorme "arrivera" alertent les scientifiques

Tous les ans, de très nombreux séismes se produisent près de la frontière entre la France et l'Allemagne. Les scientifiques s'inquiètent.

Le risque de séisme est très inégal sur l'ensemble de la planète. La raison tient en ceci : les tremblements de terre proviennent d'une fracturation des roches en profondeur sous la surface de la terre. Et pour qu'une région soit exposée, il faut qu'elle soit située entre des plaques tectoniques, ces grandes plaques qui forment la croûte terrestre et qui se déplacent de quelques millimètres à quelques centimètres par an dans la partie supérieure de la croûte terrestre.

Il est donc en théorie assez simple pour les scientifiques d'identifier les régions qui risquent d'être secouées par un séisme. Dans ces zones, les autorités locales surveillent de près l'activité sismique et développent des protocoles de sécurité et des campagnes d'information et de sensibilisation auprès de la population. Certaines régions se soumettent même à la réalisation d'exercices de simulation pour anticiper les meilleurs gestes de secours en cas de tremblement de terre.

Néanmoins, toute règle a ses exceptions. A moins de 130 km à vol d'oiseau de Strasbourg, la ville allemande d'Albstadt et ses alentours sont victimes de tremblements de terre à répétition et les scientifiques peinent à trouver une explication. Cette ville défie les certitudes scientifiques en se trouvant dans une zone qui ne devrait pas subir de tremblements. La ville d'Albstadt ne se trouve en effet ni près d'un volcan, ni près d'une faille. Pourtant, le magazine Courrier International rapporte qu'en 2022 "99 secousses sismiques ont touché ce lieu, situé au sud-ouest du pays, à mi-chemin entre Stuttgart et le lac de Constance". Le magazine ajoute qu'une soixantaine de séismes ont aussi eu lieu en 2023, ce qui donne un total de 159 séismes en deux ans, dans une région qui ne devrait pas être touchée par ce phénomène.

Sans explication, les scientifiques se sont penchés attentivement sur le cas d'Albstadt. Seule conclusion pour l'instant, selon le magazine allemand Der Spiegel : les chercheurs ont réalisé que la ville se situe à proximité "de fissures et de cassures souterraines". Stefan Stange, en charge du centre de recherches sismologiques de la région explique au magazine n'en sait pas plus : "Nous savons beaucoup de choses, mais nous n'avons aucune idée de ce qui cause vraiment les tremblements de terre".

Avides de réponse, les chercheurs ont placé des capteurs en surface dans la région qui devraient permettre de rassembler assez de données pour comprendre le phénomène. Elles permettraient notamment d'anticiper les séismes qui rythment dorénavant la vie des habitants et pourraient faire de gros dégâts jusqu'en France.

Le dernier tremblements de terre à Albstadt a eu lieu le 30 novembre 2023 avec une magnitude de 1,3 sur l'échelle de Richter. Mais en 1911 c'est un séisme d'une magnitude de 6,1 qui a eu lieu, le plus important d'Allemagne en date. Des secousses avaient été ressenties jusqu'en Europe centrale. Selon Stefan Stange, le risque de voir un tel séisme de reproduire est réel. Il déclare auprès de Der Spiegel : "Le prochain gros tremblement de terre arrivera, que ce soit demain, ou dans trois mille ans".