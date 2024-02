Ces cassettes VHS de dessins animés qu'on a tous dans nos greniers se vendent des milliers d'euros !

Il est temps de fouiller vos placards. Si vous avez encore des VHS de dessins animés chez vous, sachez que certaines se revendent à prix d'or.

Si vous êtes né avant les années 2000, elles ont sans doute bercé votre enfance. Les VHS, Video Home System, ancêtres du DVD qui font figure de dinosaure face au streaming, ont eu leur âge d'or et notamment celles qui permettaient de regarder des dessins animés à la maison. Qui n'a jamais voulu acheter, à l'époque, la cassette de son Disney favori ?

Si vous êtes nostalgique de cette période ou un grand sentimental, peut-être que ces VHS ornent encore vos placards. Mais la plupart d'entre-vous les ont certainement remisées à la cave ou au grenier. Mais il est peut-être temps de les ressortir, car si vous êtes prêt à vous en débarrasser, certaines valent une petite fortune. On a repéré pour vous quelques films qui valent cher et il en ressort clairement que même en 2024, les Disney ont encore la cote.

En effet, pour se visionner Peter Pan à l'ancienne, certains sont prêts à mettre jusqu'à 1300 euros sur les sites de seconde main. Mais la valeur de vos cassettes d'enfance peut encore grimper. Une cassette de La Belle et la Bête est récemment montée à 8000 euros et une de Mulan s'est déjà vendue 14 000 euros sur eBay. Attention, toutes les éditions ne se vendent pas aussi cher, il faut posséder une édition spéciale pour faire monter les prix.

Si vous voulez avoir encore plus de chance de rafler la mise, regardez si vous avez des éditions "Black Diamond". Il s'agit d'une série de films, sortis entre 1984 et 1994, qui doit son nom au logo en forme de diamant noir sur la tranche des jaquettes de ces VHS. Par exemple, une telle édition de La Petite Sirène s'est déjà vendue plus de 40 000 euros.

D'ailleurs, actuellement, on trouve sur eBay une "collection rare de 10 cassettes Disney Black Diamond" a pas moins de 19 984 euros. Elle contient de grands classiques comme Aladdin, La Belle et le Clochard, Les 101 dalmatiens, Cendrillon ou encore Le livre de la jungle.

Si ces Disney sont aujourd'hui tous disponibles sur la plateforme Disney+, cela ne semble pas empêcher les collectionneurs ou les nostalgiques de les acheter au format cassette. Depuis 2016, les ventes de VHS auraient augmenté de 5% par an alors qu'à l'inverse, les DVD et même les Blu-Ray n'auraient plus du tout la cote.

Il ne faut donc pas sous-estimer la valeur de vos VHS Disney, surtout les plus anciennes ou en édition limitée. Evidemment, vérifiez leur état de conservation avant de les mettre en vente, il faut qu'elles soient intactes pour en tirer un bon prix. Il est également préférable de les proposer dans leur boite d'origine.