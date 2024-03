Ces ustensiles de cuisine d'un grand chef étoilé vendus à petits prix chez Lidl vont partir très vite

Le chef étoilé Thierry Marx a collaboré avec Lidl pour proposer une gamme d'ustensiles de cuisine à des prix abordables. Attention, les stocks sont limités.

Le robot phare Monsieur cuisine a notamment fait la réputation de Lidl sur ce marché du matériel abordable et pratique. En ce mois de mars, c'est une toute nouvelle offre sur des ustensiles pour préparer de bons repas qui va faire son apparition et elle est portée par un visage bien connu : le chef étoilé, Thierry Marx.

Thierry Marx est un grand chef français. Directeur d'écoles de cuisine, superviseur de restaurants haut de gamme, il est aussi célèbre pour sa participation au juré de Top Chef sur M6. Ce n'est pas la première fois que Thierry Marx choisit de faire confiance à Lidl puisqu'une première association avait eu lieu l'an dernier. Le chef avait même partagé des recettes avec Lidl cuisine, notamment celle de l'échine de porc à l'aigre doux. Le chef étoilé y présentait la gamme d'ustensiles comme "des outils professionnels au service des amateurs de cuisine, ceux qui font de la cuisine de loisirs, mais aussi la cuisine du quotidien et qui ont besoin d'un bon matériel".

Cette fois, le cuisinier star a accepté un partenariat avec Lidl pour promouvoir la collection Masterpro. Dans celle-ci, poêles, casseroles, wok et couteaux sont proposés. Des ustensiles qualifiés de "professionnels" par l'enseigne mais à des prix abordables. Tout est à moins de 25 euros. Lidl assure, dans son catalogue en ligne, vouloir "amener la cuisine professionnelle jusqu'au consommateur".

Quatre produits phares font partie de cette opération et ils sont garantis trois ans. Tout d'abord, deux types de poêle sont mises en vente : une classique et une seconde à grille. Elles sont en aluminium forgé et proposées respectivement au prix de 14,99 euros et 19,99 euros. La première est aussi disponible à 17,99 euros pour une version plus grande. Une casserole avec son couvercle arrive également en rayon pour la somme de 21,99 euros (20 cm de diamètre) ou 24,99 euros (24 cm de diamètre). Un wok de 28 cm de diamètre est aussi proposé au prix de 19,99 euros.

Enfin, quoi de mieux pour préparer ce que vous mettrez dans ces contenants, que de bons couteaux. Thierry Marx vous conseille un lot avec un couteau de chef, un autre universel et un couteau d'office, le tout pour 14,99 euros. Cette collection sera disponible à partir du 14 mars prochain. Il s'agit d'une vente limitée, disponible jusqu'à épuisement des stocks. Nul doute qu'ils partiront très, très vite.