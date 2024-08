Le croissant pourrait être remplacé par cette viennoiserie inspirée d'une pâtisserie américaine

Une nouvelle viennoiserie fait un carton en boulangerie. Elle fait de l'ombre au croissant au beurre et pourrait bientôt le remplacer !

Le croissant est un incontournable du quotidien des Français. D'après un sondage de l'IFOP réalisé en 2019 pour la fédération des entreprises de la boulangerie, c'est la première viennoiserie consommée par les Français (74% en mangent régulièrement), devant le pain au chocolat. Il est même perçu comme une partie intégrante de la culture française et sa dégustation est souvent décrite comme "un moment de plaisir".

C'est évidemment en boulangerie que les Français préfèrent acheter leur croissant bien frais. Et c'est chez les boulangers eux-mêmes qu'un sérieux concurrent du croissant est apparu récemment, qui pourrait faire de l'ombre à l'indémodable viennoiseries au beurre. A l'origine de la menace, on trouve l'influenceur français Johan Papz, qui a mis en avant cette gourmandise sur les réseaux sociaux, offrant aussi de la visibilité à la boulangerie à l'origine de la viennoiserie, la Maison Louvard.

Après publication sur TikTok, le succès a été immédiat : "Quand j'ai commencé à vendre ce produit, en 2022, j'en vendais une trentaine par jour. Maintenant, c'est environ 1 800. C'est incompréhensible !", a raconté le boulanger Stéphane Louvard au Parisien. D'autres boulangeries et même de grandes enseignes comme Picard et Leclerc lui ont emboîté le pas et se sont aussi mises à proposer cette viennoiserie d'un nouveau genre. Une version vegan a même vu le jour en remplaçant les œufs et le beurre.

Ce tueur de croissants a un nom : le "crookie". Il s'agit d'un mélange entre un croissant et un cookie. Comment est-il préparé ? De la pâte à cookie est tout simplement ajoutée à l'intérieur du croissant puis le tout est cuit ensemble. L'extérieur garde ainsi le croquant de la pâte feuilletée et l'intérieur offre le fondant du cookie avec une touche chocolatée.

Le prix, évidemment, est à la hauteur de l'innovation culinaire et dépasse largement celui du croissant classique. Il faut compter 5,90 euros chez Maison Louvard pour déguster un de ses crookies. Un tarif qui correspondrait au prix du croissant et du cookie additionné. Pour un croissant, on est plutôt autour de 1,10 euro. Si c'est trop cher, vous pouvez aussi essayer d'en faire chez vous.

Il faut préparer les croissants avec une pâte maison ou vendue en magasin. Disposez les viennoiseries sur une plaque de cuisson puis badigeonnez avec un mélange jaune d'œuf et lait avant d'enfourner 20 minutes à 180°C. Il faut ensuite préparer une pâte à cookie classique. Quand les croissants sont prêts, coupez-les en deux afin d'y ajouter la pâte à cookie à l'intérieur, mais aussi sur le dessus. Enfin, il faut remettre 6/7 minutes au four. Vous saurez sans doute à ce moment là si vous avez vraiment trouvé le remplaçant du croissant.