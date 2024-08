On sait quel temps il fera pour le pont du 15 août et ça va être compliqué

Jeudi prochain sera un jour férié et permettra donc de faire un pont de quatre jours pour ceux qui ne sont pas en vacances. Pas sûr toutefois que le soleil soit toujours au rendez-vous.

Le beau temps et la chaleur se sont enfin installés mais tiendront-ils jusqu'au 15 août ? Cette année, la célébration de l'Assomption tombe un jeudi et permet donc de faire un pont intéressant en posant le vendredi. En plus des vacanciers qui ont choisi cette semaine-là pour partir, il y a aura du monde sur les routes et dans les lieux de vacances.

Selon La Chaine Météo, le week-end du 10 et 11 août sera estival. Samedi, il fera beau dans l'ensemble du pays avec des températures dépassant dans le sud les 30 degrés et restant chaudes au nord avec notamment 29 à Pairs. Dimanche, il en sera de même avec quelques degrés supplémentaires. Pour la semaine qui suit du 12 au 18 août, si la fiabilité reste encore un peu incertaine, le scénario qui semble le plus probable est celui "d'une remontée à nouveau plus chaude de la masse d'air sur le pays", correspondant donc à de fortes chaleurs, sans savoir encore s'il s'agira ou non d'une canicule.

Pourtant cette tendance pourrait vite s'atténuer en fin de semaine. A partir de la nuit de jeudi, La Chaine météo annonce un changement de temps avec "le retour du flux océanique zonal". Il amènerait de la fraicheur, voire de la pluie. Un contraste serait perceptible entre le nord et le sud.

© La Chaine météo - Prévision du 15 août après-midi

Prévision quasi similaire chez Météo-France, le temps pourrait bien être incertain avec quelques passages pluvieux jeudi après-midi notamment dans le nord du pays avec des températures allant plutôt jusqu'à 25 degrés. Le soleil se maintiendrait dans le sud-est, qui bénéficierait aussi de quelques degrés supplémentaires. Météo-France prévoit toutefois une amélioration dans le week-end.

Pour les tendances de la semaine du pont, Météo-France indique "en début de semaine, les températures sont en baisse sur le pays mais restent supérieures aux normales, les plus fortes chaleurs persistant uniquement sur le pourtour méditerranéen. En seconde partie de semaine, la baisse est plus franche avec des températures qui retrouvent à l'échelle du territoire des valeurs de saison, hormis sur le pourtour méditerranéen où la chaleur se maintient".