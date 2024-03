Le dimanche et le lundi de Pâques tombent très tôt cette année, et il y a une explication

Cette année, le dimanche de Pâques tombe le 31 mars et le lundi de Pâques le 1er avril. Une date qui peut sembler précoce par rapport aux autres années, mais il y a une explication.

Cette année, Pâques tombe le dimanche 31 mars. Une date bien particulière puisque le lundi de Pâques correspondra ainsi au 1er avril, jour de blagues aussi diverses que variées. Cette année, tout le monde pourra donc profiter du jour férié (pour s'amuser à faire des poissons d'avril ou à chasser les oeufs), puisque les vacances scolaires commencent seulement le 6 avril. Et la date de Pâques 2024 peut sembler très précoce cette année. L'an dernier par exemple, il avait fallu attendre le 9 avril. L'année prochaine, en 2025, Pâques tombera le 20 avril, comme ce fut le cas en 2014. La fête religieuse a même eu lieu le 21 avril en 2019, le 23 avril en 2000 et le 24 avril en 2011.

Alors pourquoi une fête que l'on associe généralement au mois d'avril tombe-t-elle dès la fin du mois de mars en 2024 ? Pâques est à l'origine une fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Elle n'a toutefois pas de date fixe comme Noël, mais tombe en revanche toujours un dimanche. La date est déterminée en fonction de l'équinoxe de printemps, une décision prise en 325 par le concile de Nicée. L'équinoxe correspond au moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Ce phénomène n'arrive que deux fois par an : une fois au printemps et une fois en hiver. Or cette année, l'équinoxe a eu lieu le 20 mars. Pour fixer la date de Pâques, il faut ensuite regarder la date de la pleine lune qui suit ce dernier, il s'agit du lundi 25 mars. Pâques vient alors se placer le dimanche suivant.

En suivant cette règle, Pâques peut en fait intervenir entre le 22 mars et le 25 avril. Et ce yo-yo dans le calendrier a d'ailleurs des répercussions sur d'autres événements. Plusieurs dates sont en effet fixées par rapport à Pâques. Le Carême, période de dévotion à Dieu dans le christianisme, associé notamment à un jeûne, débute traditionnellement un peu plus de 40 jours avant Pâques et l'Ascension, dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, a lieu 40 jours plus tard. Elle tombera donc le 9 mai cette année. 50 jours après Pâques, se tient aussi la Pentecôte (19 mai), qui correspond à la descente du Saint-Esprit parmi les apôtres.

C'est donc bien fin mars qu'aura lieu la chasse aux œufs cette année. Cette tradition est, elle aussi, très ancienne. Symbole de fertilité et de renaissance, l'œuf représente depuis longtemps le printemps. Dès le IIIe siècle, l'Eglise a associé l'œuf à la résurrection de Jésus-Christ. Il était d'ailleurs interdit de les consommer avant, soit pendant le Carême, les œufs récoltés devant être conservés jusqu'au dimanche de Pâques. A cette date, ils abondaient ainsi sur les tables. L'arrivée du chocolat est, pour sa part, plus récente. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que les marchands alsaciens et allemands ont commencé à vider les œufs de poule pour y mettre du chocolat. La technique des véritables œufs en chocolat comme elle existe aujourd'hui en a ensuite découlé.