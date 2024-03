Cancer de Kate Middleton : Charles, Harry, Meghan... Les messages de soutien après le choc

Après l'annonce du cancer de Kate Middleton, la famille royale se serre les coudes et témoigne son soutien à la princesse de Galles.

L'annonce a secoué le Royaume-Uni. Vendredi 22 mars, la princesse de Galles, opérée en janvier au niveau de l'abdomen, a révélé qu'elle était atteinte d'un cancer dans un message publié sur X. Kate Middleton avait disparu de l'espace public depuis l'opération souhaitant préserver la vie privée de sa famille et le bien de ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Réchauffement des liens fraternels

La nouvelle a suscité l'émoi dans tout le royaume. Le prince Harry s'est fendu d'un message de soutien à sa belle-sœur, malgré le froid installé entre lui et son frère William, époux de Kate, depuis qu'il a décidé de se retirer des membres actifs de la famille royale et de s'installer en Californie (États-Unis)."Nous souhaitons santé et guérison à Kate et à la famille et espérons qu'ils pourront le faire en privé et en paix", ont ainsi déclaré sobrement le prince Harry et sa femme, Meghan, dans un communiqué publié par Harper's Bazaar, rapporte Gala.

Néanmoins, la presse anglaise note que le cadet de la fratrie n'a laissé filtrer aucun indice sur une future visite en Grande-Bretagne. Lorsque leur père, le roi Charles III, avait annoncé sa maladie, début février, le prince Harry avait alors témoigné de son soutien en personne au cours d'un séjour express, rappelle le magazine.

L'appui du roi

Kate Middleton peut d'ailleurs compter sur l'appui sans faille de son beau-père, atteint également d'un cancer. Après la publication du message de la princesse de Galles, le roi a tenu à lui adresser publiquement un mot réconfortant. "Sa Majesté est très fière de Catherine pour le courage dont elle a fait preuve en parlant comme elle l'a fait", ont publié dans la presse anglo-saxonne les équipes de communication de Buckingham Palace qui précise que Charles III est "resté en contact étroit avec sa belle-fille bien-aimée tout au long de ces dernières semaines". Avec son épouse, Camilla, ils "continueront à apporter à toute la famille leur amour et leur soutien pendant cette période difficile".